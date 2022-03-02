«Украина — не Россия». Главная проблема нынешней войны не в том, что подавляющее большинство россиян не читало книги под этим названием, написанной вторым президентом Украины Леонидом Кучмой, и даже не в том, что они, как в случае с получившим более полувека тому назад Нобелевскую премию «Доктором Живаго» Бориса Пастернака, повторяют: «Не читали, но осуждаем». Проблема в том, что они искренне глубоко убеждены во вполне себе фашистской идее (особенно то, как она сегодня подается), что Украина — это Россия. Фашистской не в смысле какого-то жупела и не для фигуры речи, а чисто в научном политологическом смысле.

Социологических исследований на сей счет никогда не проводилось, но россияне и кто жил в России знают, что дело обстоит именно так — в той или иной степени, прямо скажем, украинофобия распространена повсеместно. Эту замешанную на болезнях массового сознания, на сугубо личном и эмоциях идею сейчас четко артикулирует и выражает Кремль.

Кстати, речь прежде всего именно о русских. Нерусских в России пушкинский «вечный спор славян между собою» и выяснения подробностей, куда зашли корни Древней Руси, «откуда есть пошла Русская земля» и кто прав – русские или руськiе, мало заботят, по понятным причинам.

«Украина — это Россия» — многовековая, глубоко разработанная и вдохновляющая толпы, в том числе на сегодняшнюю кровожадную войну, настоящая доктрина с набором мало чем подкрепляемых мифологем. От того, что нет никаких украинцев, а есть хохлы — такие колхозные «младшие братья», своего рода русские второго сорта (малороссы); нет Украины, а есть окраина и захолустье Великой или «исторической» России; нет украинского языка, а есть исковерканный недоделанными селянами «великий и могучий» и т. д. и т. п., вплоть до того, что борщ — наш! и только наш, русский, а их горилка — гадость, потому что нет ничего слаще родного самогона.

А всё, что говорят про какую-то Украину, про ее историю и самобытную глубокую культуру, близкую российской, но все же отличную от нее, — придумали злые поляки, австро-венгры, немцы, а теперь американцы, чтобы насолить России и особенно ее «батюшке-царю» лично.

Ни о какой сформировавшейся современной политической гражданской нации украинцев, украинском nation-state, об их желании жить так, как им хочется, а не как велит «старший брат», россияне в основной своей массе вообще слышать не хотят. Оно и понятно: ничего этого ведь нет пока в самой России и близко.

В общем, такая вот идея анти-Украины – в чем-то комичная, но, как видим сегодня, не менее оттого смертоносная. Согласно ей, Украина и украинцы как нечто суверенное и отдельное от России и русских не имеют права на существование в принципе, а современное украинское государство — это случайность и ошибка Ленина с Горбачевым, которую по-хорошему давно пора исправить. И это даже никак не камуфлируется.

В таком пропахшем белогвардейским и сталинским нафталином идеологическом сумбуре причудливо сплелись любовь, ненависть и презрение к родственнику. Тем более что тот оказался еще, к несчастью, старым соседом по обветшалой постордынско-византийско-советской коммунальной квартире, прохудившиеся трубы в которой приходиться делить 30 лет на потеху всему миру.

С одной стороны, украинцев презирают, но, вопреки логике, отпустить не могут. Хотя, казалось бы: ну не любишь, испытываешь «такую личную неприязнь, что кушать не можешь», не нравится все, как и чем они живут, ну и пусть себе «идут лесом» со всеми их проблемами. Зачеркнуть и забыть! Но нет! Концепт, что современная Украина — это анти-Россия, мифы, безумные постимперские комплексы и фантомные боли, сильнее здравого смысла.

Признаться, когда-то я и сам, как это повелось в России, по умолчанию так же думал об Украине и украинцах. Смеялся, как и все, от хрустобулочников до поклонников ГУЛАГА и «вождя народов», над «украинством» и считал его такой безвкусной пародией на русское и Россию, повторял шутки и анекдоты про хитроватого Мыколу (такой собирательный образ «хохла») в соломенной шляпе, у которого на уме только сало и горилка и который не в состоянии понять своего счастья «младшего брата».

Хватило пару дней в Киеве в начале «нулевых», еще до «оранжевой» революции, чтобы понять, что это другая страна и другой, вполне симпатичный, отдельный восточноевропейский славянский (с тюркской составляющей) народ с иной ментальностью, культурой, и, что особенно важно и актуально сегодня, кардинально иным взглядом на природу власти, государство и политику.

И пока вот это все в духе «Украина — это Россия» будет цвести и пахнуть, русские и украинцы «никогда не будут братьями ни по родине, ни по матери». Эти строки из стихов одной украинской молодой поэтессы повторяют многие в наших странах с Майдана 14-го года.

Все войны заканчиваются. Даст Бог, закончится скоро и эта, уйдут рано или поздно нынешние правители, а болезнь и тяжесть внутри останется. Перефразируя булгаковского Филиппа Филипповича: война, она ведь не в танках и автоматах — она прежде всего в головах и сердцах.

Может, пора уже заканчивать с этими обернувшимися реками крови глупостями и прямо сказать себе и всем окружающим: Украина — не Россия, живите себе с миром! Насильно – даже бомбами и снарядами - мил не будешь. Неужели, такие простые вещи еще кому-то непонятны?!

Да, это тяжело и больно, но нужно принять как лекарство и отпустить, наконец, для нашего же нормального человеческого будущего. Во имя мира и спокойствия в домах России и Украины. И нам самим, россиянам, это нужно больше, чем украинцам, для наших же перспектив в истории, для будущего своего и своих детей.

Они давно для себя все поняли и решили. И сейчас снова это наглядно и очень убедительно всем показывают. И платят за то, что «старший брат» не хочет в упор видеть очевидных вещей, тысячами жизней.