Многие высокопоставленные чиновники оказались не готовы к введенным западными странами санкциям и к началу войны в Украине, сообщает «Агентство» со ссылкой на источники. В их числе — члены кабинета министров и главы крупнейших госкомпаний.

Один из собеседников издания «не знал» о том, что готовится полномасштабное вторжение, другой рассказал о шоке от новостей о вводе войск. Правительство готовилось к ограничениям в ответ на признание независимости ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей), но не знало о решении вести войну.

Из-за этого кабмин не готовился к сценарию, предполагающему настолько серьезные санкционные ограничения, говорят источники «Агентства». Самой пугающей из мер чиновникам казалось отключение от SWIFT, сообщили они, но к такому сценарию они были готовы. С Нового года представители министерств проводили совещания по теме возможных ограничений, а в крупных компаниях проходили так называемые стресс-тесты на случай отключения России от SWIFT. Также тестировались последствия на случай запрета на поставку западного софта, серверов и чипов. Но эффект от самых масштабных из введенных сейчас санкций — к примеру, в отношении российских резервов и от ухода с российского рынка едва ли не всех западных компаний — никто не просчитывал.

Ранее, по информации издания, Москва приняла решение отказаться от слишком агрессивной политики, чего требовали экономисты. Так, весной 2014 года правительство просчитывало риски присоединения Донецкой, Луганской и Харьковской областей к России, и тогда на этот шаг не пошли в том числе потому, что российская экономика, согласно расчетам, не была к этому готова.

«Все в [шоке]», — рассказал журналистам собеседник, близкий к Кремлю, комментируя настроения в администрации президента. При этом отставка со своего поста для чиновников сейчас будет восприниматься как предательство, «уволиться можно только на зону», заключил один из источников.

1 марта журналист Фарида Рустамова в своем блоге рассказалао реакции на ввод войск в Украину депутатов и чиновников. По ее информации, их реальные настроения отличаются от официальных выступлений, в которых они поддерживают военную операцию. «Многие из них обескуражены, напуганы и строят самые апокалиптичные прогнозы, — сообщила Рустамова. — Госбанкир Андрей Костин «в трауре», кто-то из депутатов Госдумы подумывает сдать мандат». Ее собеседники предположили, что о начале вторжения знали всего несколько близких к президенту Владимиру Путину человек, в том числе министр обороны Сергей Шойгу, начальник Генштаба Валерий Герасимов и руководство контрразведки.

Многие из представителей бизнеса, сферы культуры и официальных конфессий уже высказались против войны в Украине. Из крупных банкиров об этом заявили основатель «Альфа-групп» Михаил Фридман (он впоследствии покинул совет директоров компании) и глава банка Tinkoff Олег Тиньков, который посчитал, что «государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну». Действия Москвы раскритиковали и лауреаты Нобелевской премии, писалTRT на русском.