Член Совета Федерации Людмила Нарусова, мать телеведущей Ксении Собчак (их обеих называют близкими к президенту Владимиру Путину, который работал с мужем Нарусовой Анатолием Собчаком), рассказала об отношении к войне в Украине и ее последствиям. Ее комментарий разместил заблокированный по решению российских властей телеканал «Дождь».

По мнению сенатора, «во всем происходящем нужно иметь достоверную информацию». «А то, что Роскомнадзор запрещает в том числе и вам, СМИ, давать такую информацию хотя бы из разных источников, а [разрешает публиковать] только ту информацию, которую дают официальные каналы… Я напомнила, что в законе «О СМИ» [указано, что] такая ситуация может быть только в чрезвычайном или военном положении, — напоминала она. — Ни то, ни другое пока не объявлено в стране. Поэтому военная цензура или ограничение журналистов в сборе информации, согласно федеральному закону «О СМИ», — сейчас это невозможно».

Нарусова напомнила, как в 2014 году официальные российские телеканалы показывали сюжет о распятии трехлетнего мальчика украинскими силовиками, который оказался фейком. «Так почему мы после этого должны доверять только федеральным каналам, которые, всем понятно, безбожно врут!» — заключила сенатор.

По словам Нарусовой, она посетила Комитет солдатских матерей, который «просто завален звонками и письмами матерей, которые утратили связь с детьми, призванными» на войну в Украине. По ее словам, семьи срочников выяснили, что кто-то из их родственников в плену, кто-то погиб, «но вопрос о том, чтобы хотя бы тела погибших собрать, просто не стоит».

Сенатор обращалась в штаб Западного военного округе, чтобы обеспечить вывоз тел погибших российских военных. «Почему бы не договориться о коридоре, по которому хотя бы можно вывезти тела? — заявила она. — Ведь они лежат не преданные земле, дикие бродячие собаки обгладывают тела, некоторых нельзя идентифицировать, потому что они обгорелые».