Российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове

На нефтебазе в Чернигове, в которую попал российский снаряд, хранится около 3 тыс. куб. м дизельного топлива. Ночью в результате российских ракетных ударов погиб 1 человек, 5 ранены. Из-за аварии электросетей без электричества остались около 40 тыс. абонентов. Разрушены детская поликлиника, детский сад, десятки жилых домов и административные здания. #Чернигов #ракеты #обстрел