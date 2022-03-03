ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове
На нефтебазе в Чернигове, в которую попал российский снаряд, хранится около 3 тыс. куб. м дизельного топлива. Ночью в результате российских ракетных ударов погиб 1 человек, 5 ранены. Из-за аварии электросетей без электричества остались около 40 тыс. абонентов. Разрушены детская поликлиника, детский сад, десятки жилых домов и административные здания. #Чернигов #ракеты #обстрел
Российский снаряд попал в нефтебазу в Чернигове / Others
3 марта 2022 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us