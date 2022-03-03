Данные операторов газотранспортных систем (ГТС) говорят о том, что транзит российского газа через Украину сохраняется на максимуме несмотря на идущую на территории страны войну, пишут РИА «Новости».

Транзит через Беларусь и Польшу по газопроводу «Ямал — Европа» сохраняется и ночью, рассказали в ГТС. За ночь через эти страны было прокачано 16,8 млн кубометров, а прямые поставки по «Ямалу — Европе» были возобновлены впервые с декабря. «Газпром» забронировал около 20% мощности магистрали в объеме почти 800 тыс. кубометров в час из предложенных 3,7 миллиона кубометров.

«Оператор ГТС Украины», сообщает, что заявки на прокачку российского газа на 3 марта составили 109,5 млн кубометров, а объем поставок газа через Украину увеличился с 24 февраля и сохраняется на максимальном уровне. При этом контрактные обязательства «Газпрома» в отношении транзита перед Украиной на 2022 год составляют 40 млрд кубометров, или около 109,6 млн кубометров в сутки.

Рост спроса на российский газ связан с обострившимися рисками, из-за конфликта в Украине, пояснили журналистам аналитики Rystad Energy. Также на спрос мог повлиять прогноз погоды в Европе, который обещает некоторое похолодание в ближайшие дни. Сейчас нарушение газовых потоков наиболее вероятно может возникнуть из-за повреждения инфраструктуры, полагают эксперты, но поскольку ситуация быстро развивается, риск сбоев из-за санкций в отношении энергетики остается вполне возможным.

В конце зимы Европа отобрала весь закачанный в летний сезон газ, общий остаток которого в подземных хранилищах по данным на утро 1 марта составляет 29%. В частности, сообщалось, что подземные хранилища газа в Германии опустошены уже на 70,6%, а Франции — на 77,1%. Обычно забор газа продолжается до конца марта — середины апреля, однако теперь он будет идти из объемов, которые были закачаны в хранилища Европы в 2020 и в предыдущих годах.

В «Газпроме» тогда заявили, что для восполнения запасов газа в своих подземных хранилищах к следующей зиме Европе потребуется закачать такие значительные объемы газа, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались.