В начале февраля рейтинговое агентство Fitch понизило с «ВВВ» до «В» долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте, комментарий опубликован на сайте компании. Это значит, что риск дефолта в стране существенный. У российской экономики есть ограниченный запас прочности, но уязвимость высокая, прокомментировали это решение аналитики «БКС Экспресс».

Понижение рейтинга страны произошло из-за международных ограничений, которые усилили риски макрофинансовой стабильности. Санкции и контрсанкции стали большим шоком для кредитоспособности страны, они могут может подорвать ее готовность обслуживать государственный долг, считают в Fitch. Меры, принятые против Центробанка, окажут гораздо большее влияние на фундаментальные показатели кредитоспособности страны, чем любые предыдущие санкции. Полная реализация этих ограничений может привести к тому, что большая часть международных резервов России станет непригодной для валютных интервенций.

Кроме того, санкции против российских банков могут быть усилены, считают авторы рейтинга. Они могут быть распространены на кредитные организации, которые пока не попали под санкции, предполагают аналитики.

У России есть большие международные резервы, а ее государственный долг невелик (в прошлом году он достиг 18,1% ВВП), сказано в комментарии. Однако военный конфликт с Украиной и его последствия ослабят внешние и государственные финансы России, серьезно ограничат ее финансовую гибкость. Также возможно, что из-за них заметно снизится тенденция роста ВВП, а внутренние и геополитические риски и неопределенность повысятся.

Одновременно международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочные рейтинги России по долговым обязательствам в иностранной и национальной валюте сразу на шесть ступеней —с «Baa3» до «B3». Также были понижены необеспеченные рейтинги РФ в иностранной и национальной валюте, из инвестиционной категории они были переведены в категорию высокорискованных. Рейтинги остаются на пересмотре с возможностью дальнейшего понижения, отметили в Moody’s. Аналитики отметили «возросший риск дестабилизации платежей по суверенному долгу, учитывая жесткость и скоординированность санкций, а также наличие серьезных сомнений в желании России обслуживать свой долг». Аналитики в JPMorgan такжевысказали предположение, что из-за санкций в России может произойти дефолт доллара.

Ранее Fitch посчитал реалистичным сценарий дефолта в Украине: долгосрочные рейтинги дефолта эмитента страны были понижены с «B» до «CCC».