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Экономика Турции в 2021 году выросла на 11%
ВВП страны на душу населения в текущих ценах на 2021 год составил $9 539. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал указание центральному банку снизить процентные ставки для роста объемов производства в стране
Экономика Турции в 2021 году выросла на 11%
Экономика Турции в 2021 году выросла на 11% / Others
3 марта 2022 г.

В 2021 году в Турции объем произведенного внутреннего валового продукта на 11% превысил показатель за 2020 год, сообщается в отчете Института статистики страны (TÜİK).

По этой информации, только в последнем квартале прошлого года экономика Турции выросла на 9,1% в годовом отношении. При этом, согласно оценке производственным методом, ВВП страны в текущих ценах в прошлом году увеличился на 42,8% по сравнению с предыдущим годом и составил 7,2 трлн лир.

Одновременно ВВП на душу населения в текущих ценах на 2021 год составил 85,6 тыс. лир. Также в Институте статистики пересмотрели показатели роста Турции за первый, второй и третий кварталы прошлого года. Судя по ним, наибольший рост экономики страны происходил во втором квартале (21,9%), наименьший — в первом (7,3%).

Ранее в ходе визита в столицу Сенегала Дакар президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара является важным членом платформы G-20 и занимает 13-е место в мире по покупательному паритету. Он подчеркнул силу турецкой экономики, несмотря на глобальные трудности, и сказал, что экономика страны устойчива к глобальным потрясениям. «Мы ежегодно увеличивали нашу экономику на 5%, несмотря на нестабильность в регионе», — сообщил президент. Он пообещал, что в 2022 году Турцию ждет год успешного роста, темпы которого приближаются к двузначным значениям.

Также Эрдоган называл главной проблемой Турции высокую инфляцию, которую обещал преодолеть. По словам президента, ведомства страны будут следить за тем, отразится ли на ценах снижение НДС на основные продукты питания. Власти также будут вводить санкции в отношении компаний, которые противодействуют этой мере, пообещал он. Кроме того, президент объявил о мерах по поддержке семей и бизнеса на фоне высоких цен на электроэнергию и газ.

В конце прошлого года президент приказал центробанку Турции снизить процентные ставки, чтобы помочь увеличить объемы производства и снизить затраты на финансирование бизнеса.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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