Президент США Дональд Трамп заявил, что если все израильские заложники не будут освобождены до 12:00 субботы, перемирие в секторе Газа должно быть отменено.

«Если всех заложников не вернут к полудню в субботу – это подходящее время – я бы сказал, что пора отменить [перемирие], и пусть разразится ад», — заявил Трамп журналистам в Овальном кабинете в понедельник.

Трамп подчеркнул, что «не хочет получать их по одному или по два», а требует освобождения всех одновременно.

«После субботы все изменится, будет другая игра», — добавил он, отказавшись уточнить, означает ли это удары со стороны Израиля. «Вы узнаете, и ХАМАС узнает тоже», — сказал Трамп.

Трамп также заявил, что рассматривает возможность прекращения помощи Иордании и Египту, если те не примут палестинских беженцев.

«Если они не согласятся, я могу удержать помощь. Почему бы и нет?», — отметил он, добавив, что планирует обсудить этот вопрос на встрече с королем Иордании Абдаллой II в Вашингтоне во вторник.

Президент США утверждает, что многие палестинцы «хотели бы покинуть Газу», но не имели такой возможности. «Если мы сможем построить для них хорошее, безопасное место, все согласятся», — сказал он.

Перемирие действует с 19 января, когда было остановлено израильское вторжение в Газу, унесшее жизни более 48 тыс. человек.. В рамках его первой фазы Израиль и ХАМАС проводят обмен заложников: 33 израильтянина должны быть освобождены в обмен на палестинских заключенных.

На фоне угрозы отмены соглашения ХАМАС заявил, что выполнил свою часть сделки, но обвинил Израиль в нарушении условий.

Израильское руководство остается под международным давлением: Международный уголовный суд в ноябре выдал ордеры на арест премьер-министра Биньямина Нетаньяху и экс-главы Минобороны Йоава Галанта по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против человечности. Кроме того, Израиль обвиняется в геноциде в Международном суде ООН.