Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает новые меры против китайского чат-бота DeepSeek и компании Nvidia, чьи чипы использовались при создании системы искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

США уже ограничили поставки продукции Nvidia в Китай. Сейчас обсуждаются дополнительные санкции, которые могут запретить DeepSeek доступ к американским технологиям. Также рассматривается возможность блокировки DeepSeek для пользователей из США.

16 апреля специальный комитет Палаты представителей по вопросам коммунистической партии Китая начал расследование в отношении Nvidia. Законодатели пытаются выяснить, нарушила ли компания экспортные правила, поставляя чипы, использованные при разработке китайской модели ИИ. Это первое расследование Конгресса против Nvidia.

Официальный представитель компании Джон Риццо заявил, что Nvidia действовала в полном соответствии с требованиями правительства США, «с точностью до буквы».

По данным NYT, американские власти начали проверку после того, как выяснилось, что отдельные исследователи DeepSeek связаны с китайской армией и другими структурами, находящимися под санкциями за поддержку военных программ.

Представители DeepSeek отказались от комментариев.

В январе компания DeepSeek представила свою модель DeepSeek-V3, заявив, что ее качество сопоставимо с ведущими американскими разработками. По словам представителей компании, обучение модели заняло два месяца и обошлось менее чем в шесть миллионов долларов — в десятки раз меньше затрат аналогичных американских проектов.

После выхода модели китайский чат-бот был заблокирован в Италии.