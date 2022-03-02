В начале сентября 2021 года власти аннексированного Крыма, проведя серию обысков в домах крымско-татарских активистов, арестовали Наримана Джеляла — политика, журналиста, преподавателя, политолога, руководителя информационно-аналитического отдела и единственного полномочного представителя высшего органа власти крымских татар на захваченном полуострове — заместителя главы Меджлиса крымско-татарского народа.

Ему, как и другим задержанным, выдвинуто обвинение в организации и осуществлении подрыва участка газотранспортной сети в поселке Перевальное. В Меджлисе сообщили, что после задержания Джеляла весь день держали в наручниках и с мешком на голове.

В настоящий момент все арестованные находятся в следственном изоляторе. Им грозит от 12 до 20 лет заключения.

С начала оккупации Крыма в 2014 году представители коренного народа полуострова подвергаются беспрецедентным репрессиям. Несмотря на протесты и заявления ряда международных организаций и правительств многих стран, положение крымских татар только усугубляется. Аресты, похищения, пытки и давление со стороны оккупантов усиливаются.

В первые пять лет после аннексии преследования крымских татар были в большинстве случаев на религиозной почве, как, например, так называемое «дело Хизб ут-Тахрир», в ходе которого были произведены массовые обыски и аресты даже во время пятничного намаза в мечети, то есть в очень важное и сокровенное время для мусульман.

Тему Меджлиса использовали не так активно, хотя в 2016 году указом самозваного «прокурора Крыма» Натальи Поклонской была приостановлена его деятельность, а после этого, постановлением Верховного суда Крыма, созданного оккупационными властями, Меджлис был признан экстремистской организацией и запрещен на территории России. «Дело Меджлиса» является важным компонентом в иске Украины против России, который рассматривается в ЕСПЧ.

Кто же такой Нариман Джелял?

Биография Наримана Джеляла типична для большинства представителей крымско-татарского народа, родившихся в депортации и только в период перестройки вернувшихся домой. Это поколение гражданских и национальных активистов, которые испытали тяготы изгнания с родной земли, но большую часть жизни после возвращения из ссылки всё же провели на своей земле в демократическом государстве.

Джелял получил среднее образование в Джанкойской школе, а высшее по специальности «политология» в Одесском университете имени Мечникова. Работал ведущим на крымскотатарском телеканале АTR и преподавал в Симферопольской международной школе. После того как Мустафе Джемилеву и Рефату Чубарову был запрещен въезд в Крым, то есть объявлена, по сути, новая депортация, Нариман Джелял стал лидером крымско-татарского народа на аннексированной территории.

В чем его обвиняют?

Силовики, представляющие российские власти, обвиняют Наримана Джеляла якобы в причастности к повреждению газопровода возле поселка Перевальное «по заданию украинской военной разведки». Однако в день «диверсии», 23 августа, он находился в Киеве, принимая участие в саммите «Крымская платформа».

Затем следствие ФСБ переквалифицировало инкриминируемое преступление с пособничества совершению диверсии на полноценное участие, чем ужесточило обвинение. Однако и этого показалось мало, и через несколько дней Джелялу добавили участие в совершении диверсии и незаконное хранение и перемещение взрывчатых веществ в составе организованной группы лиц. Потом добавили «контрабанду взрывчатых веществ» и «нарисовали» потенциальный срок отбытия наказания длиной в 20 лет.

Сам Нариман считает такие обвинения и свой арест реакцией на его активную позицию по неприятию оккупации Крыма, нарушение прав крымских татар на полуострове и участие в саммите «Крымская платформа». Международные правозащитные организации считают арест и его преследование политическим. Они призвали участников «Крымской платформы» к жесткой реакции на репрессии крымского политика.

Со своей стороны самопровозглашенный глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов прокомментировал арест Джеляла, заявив, что в Крыму нет политических заключенных, а Джеляла назвал «агентом Меджлиса и иностранных спецслужб», не утруждая себя ожиданием решения суда.

Арест и обвинение в терроризме?

Эти обвинения Наримана Джеляла, по сути, открывают новый этап в репрессиях против коренного народа Крыма. Объявив Меджлис преступной и экстремистской организацией и заочно осудив его председателя Рефата Чубарова «за призывы на посягание на территориальную целостность РФ», сделав таким образом невозможным посещение Крыма для него, самопровозглашенные власти принялись за остальных членов организации.

Обвинения же, выдвинутые против проживающего на аннексированной территории заместителя председателя Меджлиса направлены в первую очередь на деморализацию крымских татар, которые с начала аннексии отстаивают твердую позицию: «Крым — это Украина». Такие действия являются своеобразным актом запугивания живущих там представителей коренного народа Крыма.

По словам адвоката Наримана Джеляла Николая Полозова, его содержат в исключительно строгих условиях изоляции от внешнего мира. Он не имеет доступа к газетам, радио или телевидению. За всё время ареста он получил только около пяти писем, хотя, по данным адвоката, у цензоров СИЗО их скопилась огромная пачка: от друзей, единомышленников и просто неравнодушных людей.

Таким образом оккупационные власти хотят создать впечатление, что Джеляла не существует, в том числе никак не комментируя условия содержания политика и заявления его адвоката. С арестом Джеляла, активиста и правозащитника, последовательно выступавшего за ненасильственные методы деоккупации Крыма и соблюдения прав коренного народа, Меджлис в Крыму фактически лишен руководства.

С требованием немедленно прекратить преследования крымских активистов неоднократно выступали мировые лидеры и правозащитные организации, однако их усилия не дали никакого эффекта, и только личное вмешательство Реджепа Эрдогана помогло освободить Ахмета Чийгоза и Ильми Умерова, которые были выданы Турции и вернулись в Украину с формулировкой «освобождены от отбывания наказания».

Несговорчивость крымских татар создает трудности для Российской Федерации в том числе и в процессе легализации аннексии Крыма. Сразу же после аннексии 20 марта 2014 года Верховная Рада Украины объявила Меджлис высшим исполнительным органом крымскотатарского народа.

Что предпринимает Киев?

С самого начала оккупации Крыма Украина постоянно фиксирует и заявляет о нарушении прав своих граждан на территории полуострова. Без преувеличения весь мир следил и принимал активное участие в судьбах незаконно осужденных Олега Сенцова, Николая Кольченко, Геннадия Афанасьева и Ахмета Чийгойза. Однако в заложниках РФ остается еще много людей, в том числе и крымских татар.

Офис украинского омбудсмена Людмилы Денисовой направил новое обращение к верховному комиссару ООН по правам человека, в связи с новыми арестами. Также было направлено требование принять меры по соблюдению прав человека к российскому омбудсмену Татьяне Москальковой. Это можно расценивать как чистую формальность, так как ожидать от оккупационных властей соблюдения прав и свобод граждан, не приемлющих аннексию, было бы наивно.

Тем не менее, украинские правозащитные организации документируют каждый случай нарушения и стараются привлекать РФ к ответственности в международных судах. На сегодняшний день, ЕСПЧ в Страсбурге принял решение рассмотреть иск Украины к России в части нарушения прав человека в период с 27 февраля 2014 по 26 августа 2015 года.

В этом деле будут рассматриваться по существу обвинения России в том, что она ненадлежащим образом расследовала дела о похищениях, пытках, преследованиях нерусскоязычных СМИ и религиозных деятелей. Это первая промежуточная победа украинских юристов по этому периоду оккупации. Впереди долгий путь судебных процессов. Поэтому для Украины важно соблюдение всех юридических формальностей в деле защиты своих граждан на оккупированных территориях.

Сам Нариман Джелял, как один из лидеров крымских татар в оккупации, не признает действий России в Крыму, однако подчеркивает в своих письмах, переданных через адвокатов и опубликованных в СМИ, что сопротивление режиму должно носить ненасильственный характер. Его адвокат, Николай Полозов, предполагает, что следователи ФСБ и дальше будут разрабатывать дело крымско-татарского подполья, которое якобы связано с украинской разведкой и задачей которого считают организацию различных деструктивных действий на территории оккупированного Крыма.

При Министерстве реинтеграции Украины 20 ноября 2021 года была создана комиссия по назначению стипендий украинцам, которые внесли вклад в защиту территориальной целостности и независимости Украины. За противостояние оккупации Крыма комиссия приняла решение о предоставлении стипендии Нариману Джелялу в размере 7,5 тыс. грн во время всего периода заключения и еще год после освобождения. В данный момент для вступления его в силу необходимо пройти процедуру подписания президентом Украины.

Учитывая усиление репрессий коренного населения Крыма, которое принципиально не приемлет оккупацию, перед Украиной стоит серьезная задача — защитить всеми возможными законными способами своих граждан. Это и дипломатическая работа, и документирование всех нарушений и преступлений российских властей для международных судов, и поддержка пострадавших и их семей. Это одна из основных заявленных целей создания Крымской платформы, деятельность которой в последнее время оставляет желать лучшего.