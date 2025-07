Президент Украины Зеленский пережил как минимум три покушения за сутки, пишет The Times. В Киев были отправлены два разных наряда — представители «чеченского спецназа» и наемники частной военной компании «Вагнера», которую связывают с российским бизнесменом Евгением Пригожиным. Однако покушения были сорваны «антивоенными элементами в ФСБ России», утверждает издание.

Источник The Times рассказал, что представители ЧВК «Вагнера» даже понесли потери. Уровень осведомленности служб безопасности Зеленского об операции против главы государства является «невероятным», отметил собеседник издания.

Вскоре после вторжения России в Украину силовики страны заявили о предотвращении покушения на президента на окраине Киева. По данным The Times, для этого были посланы 400 диверсантов. Они сообщили, что «группа чеченских диверсантов» была уничтожена в районе Гостомеля. Эту группу называют «элитным полком [главы Чечни Рамзана] Кадырова», сообщает The New Voice of Ukraine. Среди уничтоженных чеченских солдат вроде как был Магомед Тушаев — командир 141-го моторизованного полка росгвардии Чечни, пишет издание.

До этого советник главы МВД Украины Антон Геращенко в своем Telegram-канале опубликовал видео с человеком, которого называл «пленным вагнеровцем». Глава Чечни Рамзан Кадыров также утверждал, что в Украине погибли два чеченских солдата и еще шестеро ранены.

Ранее TRT на русском писал о том, что представители разных профессий обратились к российским властям с просьбой прекратить войну в Украине. В частности, группа российских ученых и бизнесменов организовала Антивоенный комитет России, целью которого «является борьба с «диктатурой» Владимира Путина, развязавшей войну в Украине». В него вошли экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Гуриев, историк и академик РАН Юрий Пивоваров, историк Владимир Кара-Мурза, политик Дмитрий Гудков, предприниматели Борис Зимин и Евгений Чичваркин, писатель Виктор Шендерович, журналист Евгений Киселев.