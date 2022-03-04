К 2023 году объем мировой экономики может сократиться на 1% — на $1 трлн. Это может произойти из-за конфликта вокруг Украины, выяснили ученые из британского Национального института экономических и социальных исследований. Также ожидается, что уровень мировой инфляции из-за войны увеличится на 2 процентных пункта в следующем году.

Это произойдет из-за того, что Россия и Украина являются важными поставщиками сырья, в том числе титана, палладия, пшеницы и кукурузы. Из-за этого эксперты предполагают, что их конфликт приведет к усилению проблемы с цепями поставок для секторов, использующих это сырье. Среди них автомобильная и авиастроительная промышленность и производство смартфонов.

Новые санкции против России приведут к издержкам для экономики страны, которые будут частично компенсированы скачком цен на энергоресурсы. Однако в целом новые ограничительные меры будут иметь негативный эффект. Ожидается, что ВВП России сократится на 1,5% в 2022 году и более чем на 2,5% к концу 2023 года, а инфляция в стране может превысить 20% в текущем году.

Европа может стать наиболее пострадавшим регионом с учетом существующих торговых связей и зависимости от российских поставок энергоресурсов, считают ученые. При этом конфликт повлияет на страны с развивающейся экономикой меньше, чем на государства с развитой. «Мы ожидаем, что увеличение госрасходов [в Европе] будет способствовать притоку беженцев с Украины и приведет к росту расходов на оборону, что ограничит неблагоприятное влияние на европейский ВВП», — говорится в докладе.

Британские ученые предсказали, что рост экономики Великобритании в результате войны может замедлиться на 0,8 процентных пункта, до 4% в 2022 году, а инфляция в стране в текущем году будет составлять порядка 7% и 4,4% в следующем. Предыдущий прогноз NIESR для показателя составлял 5,3% и 2,7%.

Ранее сообщалось, что рейтинговое агентство Fitch понизило с «ВВВ» до «В» долгосрочный рейтинг дефолта России в иностранной валюте. Это значит, что риск дефолта в стране существенный, и, хотя у российской экономики есть ограниченный запас прочности, но уязвимость высокая. Также рейтинг России понизили агентства Moody’s и JPMorgan.