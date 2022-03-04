На условиях анонимности представитель американских властей рассказал «Голосу Америки» о ситуации в Украине. Он посчитал, что прогрессу российских войск на юге страны способствовало ее восьмилетнее присутствие в Крыму. Там Москвой была создана инфраструктура и системы для поддержания войск, благодаря которым линии снабжения войск на юге стали намного короче.

При этом США не заметили никакой военно-морской активности или других заметных шагов со стороны Москвы по продвижению к Одессе. При этом, по его словам, это не оспаривает сообщения Украины об активности в этом районе. По мнению Белого дома, целью России может быть продвижение через Херсон к Николаеву. Там планируется создать оперативную базу, которую российские войска смогут использовать для окружения и взятия Одессы.

Американский чиновник сообщил, что Россия выпустила по Украине 480 ракет, а российские войска достигли большего прогресса на юге, но не смогли значительно продвинуться на север. Около 90% российской боевой мощи, которая была сосредоточена вокруг Украины, теперь находится внутри страны, уверен источник. По его словам, большинство ракетных пусков — более 230 из них — осуществляется из мобильных систем на территории Украины. При этом более 50 ракет было выпущено с территории России, более 70 — из Беларуси и очень небольшое количество — с кораблей в Черном море. Украинские силы ПВО целы и эффективно противостоят ракетам. «Они по-прежнему могут летать на своих самолетах и использовать средства ПВО», — заявил собеседник «Голоса Америки».

Ранее СМИ сообщали, что, по информации Пентагона, Владимир Зеленский сохраняет контроль за украинскими вооруженными силами. «Мы, конечно, по-прежнему обеспокоены его безопасностью», — сообщил представитель американского ведомства.

Незадолго до вторжения России в Украину американский президент Джо Байден обратился к россиянам и призвал их не бояться США и НАТО. «Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России, — говорил он тогда. — Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины». Байден заявил, что россияне и украинцы — это братские народы, которые 77 лет назад вместе сражались, чтобы «положить конец самой страшной войне в истории».