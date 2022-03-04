В правительстве озвучили три сценария работы иностранных производителей в России. Соответствующий комментарий первого вице-премьера Андрея Белоусова размещен на сайте кабмина. Он заявил, что правительство проанализировало заявления зарубежных государств и конкретных компаний, которые, «осуществив огромные инвестиции в локализацию производств, не хотят покидать российский рынок, но сталкиваются сегодня с беспрецедентным политически мотивированным давлением собственных регуляторов».

По словам Белоусова, первый сценарий предусматривает то, что компания продолжает полноценную работу в России. «При этом обеспечивается в полном объеме поставка сырья, материалов, комплектующих, необходимых для производственного процесса, выполняются трудовые обязательства перед сотрудниками», — добавил он. Во втором варианте, отметил чиновник, иностранные акционеры передадут свою долю под управление российских партнеров, чтобы впоследствии вернуться на рынок страны. «Такой вариант обсуждался с российским предпринимательским сообществом, оно к этому готово, отдельные инвесторы уже воспользовались такой опцией», — заметил он.

Третий сценарий предполагает, что компания окончательно прекращает работу в России, закрывает производство и увольняет сотрудников. «Мы к этому относимся как фактически к умышленному банкротству, — отметил первый вице-премьер. — В этом варианте мы будем вмешиваться через процедуру ускоренного банкротства, так как абсолютным приоритетом для нас является сохранение занятости и социальное благополучие наших граждан, чтобы добросовестные предприниматели могли обеспечить эффективное функционирование бизнеса».

Днем ранее стало известно о решении приостановить работу в России шведских магазинов IKEA (они закрываются до 31 марта). Об уходе из страны также объявили мировые лидеры в области корпоративного программного обеспечения Oracle и SAP. Также закроются магазины крупных ретейлеров одежды: Farfetch — маркетплейс модных товаров категории люкс, онлайн-магазин ASOS и розничная сеть H&M.

Сообщалось о закрытии в России торговых точек Apple, о чем компания заявила со 2 марта. Магазины re:Store не открылись в тот день, однако продолжили работу на следующий, причем там представлен весь модельный ряд iPhone, хотя и с обновленными ценами (к примеру, 13-й Pro Max стоит 209 990 рублей). О прекращении работы в стране сообщили Lego, Jysk и многие другие компании.