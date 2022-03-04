Пункты обмена валюты в Узбекистане начали продажу и покупку российских рублей, хотя ранее там можно было совершать операции только с американскими долларами и евро, сообщает «Фергана». Курс, установленный Центробанком страны на 3 марта, составлял 99,73 сума за рубль, 4 марта — 93,04 сума за рубль.

Представители ЦБ страны заявили, что из-за резких колебаний курса российского рубля и существенных различий между обменным и внебиржевым курсами находящиеся в России граждане страны несут убытки в процессе конвертации своих средств.

В марте, согласно архиву курса валют ЦБ Узбекистана, курс рубля к суму опустился до двузначных значений впервые с 5 сентября 2017 года. «Тогда в рамках либерализации валютной политики сум к рублю и другим иностранным валютам подешевел почти в два раза», — сообщает «Газета.uz».

С начала военной операции в Украине рубль подешевел к суму на 26,8%. Как отмечал РБК, рубль слабеет даже на фоне роста цен на энергоносители. Биржевая цена газа на открытии торгов 2 марта на площадке ICE Futures взлетела выше $2,2 тыс. за тысячу кубометров. Также на сегодняшних торгах цена нефти марки Brent превысила $112 впервые со 2 июля 2014 года и вплотную подошла к отметке $113 за баррель.

В начале марта 3 марта пресс-служба центробанка Узбекистана опубликовала рекомендации для банков на фоне волатильности российского рубля. Регулятор заявил, что необходимо обеспечивать непрерывность обменных операций по денежным переводам в российских рублях, поддерживать допустимый уровень разницы между курсами покупки и продажи при определении обменного курса и для минимизации валютных рисков корректировать в течение дня курс продажи и покупки рубля.

В середине февраля стало известно, что в Узбекистане будет разработан машиностроительный кластер. Предполагается, что его система по цепочке «инжиниринг — комплектующие — готовая продукция — продажи и сервис» объединит восемь машиностроительных предприятий, более 300 производителей комплектующих, логистику, торговую и сервисную сети на внутреннем и внешнем рынках. Также частью кластера станут Туринский политехнический и Андижанский машиностроительный институты.