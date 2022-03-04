О том, над российскими олигархами, близкими к Кремлю, может окончательно захлопнуться капкан западных санкций, свидетельствуют участившиеся сообщения об арестах яхт, вилл и банковских счетов на фоне санкций за Украину. В эти дни властям Франции удалось перехватить несколько судов, подпадающих под ограничительные меры, в том числе яхту Amore Vero, которая, согласно предположениям, принадлежит главе российской нефтедобывающей компании «Роснефть» и близкому соратнику президента Владимира Путина Игорю Сечину.

Другой миллиардер, оказавшийся в зоне санкционного поражения, Михаил Фридман лишился доли и активов в люксембургской компании LetterOne Holdings. Ему пришлось объявить о выходе из «Альфа-банка» вместе с совладельцем Петром Авеном, чтобы вывести структуру из-под удара. Несмотря на свершившийся факт введения рестрикций, оба магната назвали себя «долгосрочными инвесторами, приверженными европейским компаниям» и пообещали оспорить западные ограничения в судебных инстанциях.

Администрация Байдена тем временем объявила о создании специальной структуры для борьбы с коррумпированными российскими олигархами. Министр юстиции Меррик Гарланд проинформировал, что его ведомство нацелено на конфискацию имущества отдельных лиц и компаний. По его словам, многие задачи по борьбе с коррумпированным капиталом будут возложены на спецгруппу KleptoCapture. В нее войдут следователи американского минюста и других правоохранительных органов, а также представители экспертной среды.

Проблемой на данный момент остается работа над выявлением и идентификацией заграничных активов, которые находятся в руках близкой к Кремлю элиты. Право собственности может быть скрыто за несколькими слоями безликих компаний, сформированных в оффшорных налоговых гаванях. Их владельцами могут быть члены семьи или друзья, а не сами олигархи. Однако расширив недавние рестрикции на родственников, официальные лица на Западе рассчитывают частично устранить эту лазейку.

«Ни на что не соглашайтесь»

«Защищать» российских магнатов на днях отказался Израиль, некогда делавший поблажки для тех, кто просил помощи по праву происхождения. О соответствующем распоряжении стало известно благодаря источникам Axios, которые раскрыли заявление министра иностранных дел Яира Лапида на одном из правительственных заседаний. «Вы должны быть очень осторожны, потому что это те парни, у которых есть связи, и они могут позвонить вам по телефону и попросить вас о чем-то. Ни на что не соглашайтесь», — заявил он, имея в виду магнатов из России.

Из высказываний Лапида следует, что его правительство сейчас больше всего опасается ущерба для его международной репутации за любой жест лояльности в адрес Москвы, которая, как любят выражаться официальные лица в Израиле, является «соседом» по сирийскому театру боевых действий. Кроме того, в этой некогда безопасной для российских олигархов еврейского происхождения гавани, похоже, просчитывают вариант, при котором список ограничительных мер против близких к Кремлю фигур будет расширен.

Такие ремарки со стороны Лапида прозвучали после того, как часть влиятельных лиц в Израиле обратилась к послу США Тому Найдесу с просьбой не налагать санкций на миллиардера Романа Абрамовича. Среди подписавшихся — глава Мемориального комплекса истории холокоста «Яд Вашем» Дани Даян, ведущий ашкеназский раввин Давид Лау и директор Медицинского центра «Шиба» профессор Ицхак Крайсс. Сам Абрамович, похоже, очень быстро сориентировался и отправился в Беларусь на переговоры между Россией и Украиной как посредник.

Экономическое разорение

В разговорес TRT на русском политолог и экономист Андерс Ослунд заметил, что ужесточение идет в том, что касается финансовых, технологических и персональных ограничительных мер против Кремля. «Однако до настоящего момента санкции в отношении олигархов были очень мягкими, — признал аналитик. — У олигархов слишком много друзей и адвокатов на Западе. Теперь, похоже, им негде будет спрятаться».

По словам Ослунда, главный лозунг этой кампании звучит так: «Отберите у олигархов дворцы и яхты!» Главные игроки здесь — это Великобритания, Франция и США. «Мне кажется, им негде спрятаться, а их политические друзья уже не смеют их защищать», — подчеркнул эксперт. Как пояснил Ослунд, давление может быть прекращено, если Россия вдруг уйдет из Украины. «Если этого не произойдет, думаю, общественная реакция Запада будет настолько жесткой, что ни один политик не посмеет им противостоять», — предположил собеседник TRT на русском.

В свою очередь, как заявил TRT на русском бывший координатор санкционной политики Госдепартамента Дэниел Фрид, и США, Великобритания и Европа объединят усилия для выявления активов российских олигархов. «Война Путина против Украины привела к экономическому разорению и изоляции России», — подытожил аналитик. По его словам, исключение составляет только Китай, от которого Россия отныне будет становиться все более зависимой.

«Целью станет путинское клептократическое окружение, хотя, возможно, и не все олигархи. Это жестоко, но Путин привел Россию к этой ситуации», — резюмировал Фрид.