На фоне конфликта в Украине, падения российского фондового рынка и нововведенных санкций резко выросла стоимость некоторых товаров и одновременно покупательский спрос на них. «Таких продаж еще не было!» — восклицают ретейлеры. Но мировые бренды один за другим объявляют, что уходят с российского рынка. Правда, многие уточняют: временно. Остающиеся с холодной головой эксперты считают, что решение свернуть торговлю в России несет ощутимые риски прежде всего для самих же брендов и продавцов. А пустые полки в российских магазинах означают лишь то, что из-за ажиотажа, во многом спровоцированного самими продавцами, в ближайшее время их товары в России и не будут нужны.

Стройматериалы

Падение курса рубля и закрытие границ для поставок в Россию европейских товаров привело к небывалому спросу на стройматериалы, а также на инструменты для строительства и ремонта. По данным Forbes, за прошедшую неделю спрос на некоторые категории вырос более чем на 120%, а средний чек в разных сетях увеличился на 27-70%. Как отмечают сами DIY-ретейлеры, с начала недели они работают в ускоренном темпе.

Кстати, так называемый DIY- рынок («do it yourself» — сделай сам) — это как раз товары для рукоделия и собственно продукты этого рукоделия. Российский DIY- рынок — не просто большой, он огромный: в 2021-м агентство «Infoline-Аналитика» оценивало его в 2 трлн рублей.

Сейчас, по статистике опрошенных Forbes розничных игроков, наибольший спрос наблюдается на самые дорогие позиции. «Люди в основном инвестируют в крупные товары, такие как кухни, техника, напольные покрытия, — то, что требует значительных затрат», — подтверждает заместитель генерального директора «Леруа Мерлен» Марина Фытова.

В категориях сантехники спрос на товары стал больше в два-три раза, рассказал изданию пожелавший остаться анонимным представитель одного из крупнейших маркетплейсов: «Больше всего люди скупают дорогой товар, так как ожидают сильного роста цен».

Действительно, в течение какого-то периода цены на товары будут нестабильны, уточняет Фытова и объясняет: это связано с ростом цен на материалы, изменением ставки рефинансирования Центробанка и изменением курса валют. Также она напоминает, что в «Леруа Мерлен» более 70% продаж сети обеспечивают товары, произведенные в России.

«За последние годы мы научились гибко работать и быстро менять ассортимент, подстраиваясь под изменения рыночной ситуации и потребности клиента, — отмечает заместитель гендира. — Кроме того, мы активно работаем над поиском поставщиков, которые смогут заместить импортные товары, по которым мы видим возможность прекращения поставок».

Добавляют нервозности сейчас и транспортно-логистические компании, заявившие о приостановке доставки в Россию. «Контейнеры, которые успели попасть на территорию Российской Федерации, доедут до адресата, но велика вероятность, что это будут последние инструменты в ближайшей перспективе», — говорит управляющий партнер «220 Вольт» Алексей Федоров.

Мебель

3 марта шведский ретейлер IKEA, которая конкурирует на российском рынке со строительными сетями сразу в нескольких товарных категориях, объявила о временном прекращении продаж в магазинах России и Беларуси. Заявление о заморозке вызвало ажиотаж у тысяч россиян. Судя по роликам, которые стали сливать в сеть сами же покупатели, все, кто не успел потратить честно нажитое в опустевших автосалонах и у строителей жилья, ринулись скупать товары для дома.

Однако эксперты и здесь говорят, что переживать не стоит. «Возможный уход ИКЕА (а пока магазины официально лишь взяли перерыв до мая) с рынка открывает возможность отечественным производителям и мебельным ретейлерам как минимум нарастить доли на крайне конкурентном рынке емкостью свыше 300 миллиардов рублей в год», — пишет «Фонтанка.ру».

«В России несколько тысяч мебельных производителей, а у шведской компании — всего три завода», — рассуждает глава «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков. По его словам, петербургская компания готова заместить своей продукцией объемы ИКЕА. Мощности увеличат не только она, но и все фабрики по стране. «Без мебели мы не останемся», — заверил он, но все же не исключил, что остановка бизнеса IKEA окажется временной. Просто потому, что российский рынок важен для шведского ретейлера и терять его невыгодно.

Электроника

Что касается крупной и мелкой бытовой техники, то российские покупатели стали массово скупать ее начали еще в январе. Уже тогда спрос на стиральные машины в России вырос в пять раз, сообщали «Известия». Также чаще всего население покупало холодильники, электрические духовые шкафы и посудомоечные машины.

В конце февраля и начале марта полки в магазинах и вовсе стали пустеть. Это при том, что продавцы не успевали менять ценники, так как стоимость товаров неоднократно повышалась в течение даже одного дня. В некоторых магазинах появились объявления, что актуальную стоимость товаров следует узнавать на кассе.

«Очень много скупают крупную бытовую технику: духовые шкафы, плиты, телевизоры за 400, за 700 тысяч, — рассказал сотрудник магазина «М.Видео». — Вчера последний телевизор за миллион забрали с витрины. Их было 15 штук, и все разобрали. Каждый день на миллион техники покупают. Такого никогда не было. В основном на крупную технику цена повысилась на тысяч 5–10 и еще будет повышаться».

Apple

В сети появилась шутка: «Последний айфон — это тот, который у тебя в руках». Дело в том, что на фоне происходящего друг за другом появлялись самые разные слухи. Самый популярный утверждал, что Apple, как и многие иностранные производители, уйдет с российского рынка. И он действительно ушел. Но его хватило всего на сутки.

Замглавы Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин в это время успел заявить: «Очевидно, они находятся под серьезным давлением, но я глубоко убежден, что это временный запрет. Наш рынок большой и интересный, выручка Apple больше 270 млрд рублей по тому году. Железные занавесы, в том числе и с точки зрения технологий и гаджетов, сегодня невозможны, в современной цифровой среде они не работают».

В российские магазины iPhone вернулись по космическим ценам — некоторые модели iPhone подорожали на 30-85% в зависимости от продавца и модели. «Чем модель новее, тем больше поднялась ее цена», — отметил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Кстати, чтобы избежать спекуляций и ажиотажа, часть «яблочных» ретейлеров закрыла онлайн-заказы и продает сейчас один товар в одни руки. Несмотря на цены, спрос на электронику американского бренда пока сохраняется, но в ближайшее время пойдет на спад, считают аналитики. Муртазин убежден, что ретейлеры выставили заградительные цены специально, чтобы растянуть остатки товара. Складских запасов, по его мнению, продавцам хватит на десять дней.

Многие эксперты приходят к выводу, что покупать Android-смартфоны теперь стало еще выгоднее. Они гадают, что будет делать Apple, создавая собственными руками такую конкуренцию?

К чему призывают эксперты

«Текущая ситуация с курсом подталкивает покупателей вкладывать оставшиеся средства в товары, — считает управляющий партнер группы компаний «220 Вольт» Алексей Федоров. — Нельзя сказать, что мы наблюдаем панический спрос, но спрос повысился на те позиции, продажи которых сложно объяснить иначе».

Советник по макроэкономике гендиректора компании «Открытые Инвестиции», доцент РАНХиГС Сергей Хестанов, в свою очередь, призвал россиян не скупать бытовую технику и другие товары, чтобы вроде как вложить свои сбережения. Экономист пояснил, что в сложившейся ситуации лучше не совершать никаких экстремальных действий и не пытаться выиграть на растущем курсе, скупая ненужную технику. «Опустошать вклады в рублях не имеет смысла, все платежи будут и в будущем совершаться по безналу. На подъеме курса рублей будет в избытке», — настаивает эксперт.

Он напомнил, что почти аналогичная ситуация сложилась в 2014–2015 годах, и многие тоже устремились в магазины. «Тогда многие сдуру понапокупали явно лишней техники, а потом не знали, что с ней делать. Перепродать ее сложно, техника устаревает, так что это глупая затея», — предупредил специалист.

Кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев и вовсе высказал оптимистичное мнение, что рубль будет постепенно укрепляться и со временем вернется к показателям 75–76 рублей за доллар. По словам специалиста, такое утверждение связано со своевременными мерами Центрального банка России, который эффективно действует в текущей ситуации.