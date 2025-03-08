ПОЛИТИКА
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Франция уходит из Сенегала
Франция начала вывод войск из Сенегала, передав первые военные объекты сенегальским властям в рамках полного ухода из страны до конца 2025 года
Франция уходит из Сенегала
Французская база в Дакаре / AP
8 марта 2025 г.

Париж официально запустил процесс вывода войск из Сенегала, передав контроль над двумя военными объектами. Передача баз в районах Марешаль и Сент-Экзюпери состоялась 7 марта, сообщили в посольстве Франции в Дакаре.

Решение о выводе войск последовало за заявлением президента Сенегала Бассиру Диомая Фая, который в конце 2024 года потребовал ухода всех иностранных сил. В настоящее время в стране остаются около 200 французских военных, базирующихся в районе Уакам в Дакаре.

Судьба оставшихся объектов, включая базу, где размещен французский разведывательный самолет Falcon, еще обсуждается. Сенегал не спешит с его выводом, поскольку он используется для контроля морской границы и борьбы с незаконным рыболовством.

Вывод французских войск проходит в рамках соглашения между Дакаром и Парижем и должен завершиться в течение 2025 года. Совместная комиссия двух стран координирует этот процесс, а французская армия уже уволила 162 сенегальцев, работавших на военных базах.

Франция продолжает терять влияние в Западной Африке: Сенегал стал очередной страной, потребовавшей ухода французских войск после Нигера, Буркина-Фасо и Чада. Политическое напряжение между Парижем и новыми лидерами африканских государств лишь ускоряет этот процесс.

Париж намерен сократить военное присутствие на континенте, оставив лишь небольшие контингенты и предлагая странам сотрудничество в формате военного обучения и целевой поддержки. Единственная страна, где Франция сохраняет военную базу в прежнем формате, – Джибути.

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