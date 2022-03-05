Какие города и села в Украине на грани гуманитарной катастрофы

Украина просит Международный комитет Красного Креста срочно оказать содействие в создании гуманитарных коридоров. Из-за постоянных обстрелов российской армии некоторые города и села страны оказались на грани гуманитарной катастрофы. Их жителям не хватает еды, воды, медикаментов. Они живут без электричества и централизованного отопления. #trtнарусском #Украина #Россия #Харьков #нетвойне #stopwar #война