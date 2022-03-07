Синод Русской Православной Церкви принял решение учредить на территории Африканского континента собственный экзархат (церковная структура за границей — прим. авт.). Создали две епархии — Северо-Африканскую с центром в Каире и Южно-Африканскую с кафедрой в Йоханнесбурге. Главой новосозданного экзархата стал епископ Леонид Горбачев, который управляет недавно учрежденной Армянской епархией РПЦ, создание которой само по себе является нонсенсом.

Однако это далеко не первый скандальный случай в послужном списке Леонида. Ранее он служил в Аргентине и был отозван прямо накануне обнаружения 400 кг кокаина в посольской школе. Напомню, что одним из обвиняемых по делу является руководитель фонда «Русские православные меценаты в Латинской Америке».

Почему это важно?

Это беспрецедентное решение по меркам православных канонов. Дело в том, что в православии предусмотрено довольно строгое следование территориальной юрисдикции. Границы церковной области, провинции или целого патриархата считаются неприкосновенными, а нарушивший их подлежит суду.

В ситуации с Александрийским патриархатом этот принцип ужесточается еще больше. Дело в том, что древние Вселенские соборы, которые проходили в Римской империи и являлись наивысшим авторитетом и обладают крайней, безапелляционной силой, установили, что юрисдикция Александрийского патриархата распространяется на Египет, Ливию и Пентаполь. Это 6 правило Никейского собора IV века.

Поэтому надо принимать во внимание, что границы означенных государств нужно смотреть на то время. Т.е. территория Александрийского патриархата дважды защищена церковным правом: и общими принципами нерушимости, и конкретным каноном. Это важно.

Нарушение этих принципов сродни грубому нарушению международного права. Это откроет ящик Пандоры в межцерковных отношениях, ставит под угрозу всю архитектуру современного православия и фактически убирает последний заслон на пути к внутриконфессиональному хаосу.

Территория Александрии

На данный момент Александрийский патриархат занимает всю территорию Африки. Его миссия в экваториальной части континента довольно молода и относится ко второй половине минувшего века. Сто лет назад, в 20-е годы ХХ века, Фанар и Александрийский патриархат заключили сделку — признание за первым ответственности за православную диаспору во всем мире в обмен на закрепление за вторым всей территории Африки.

В РПЦ это всегда признавали, но теперь в связи с экспансией в Африку вдруг резко перестали. Теперь россияне настаивают, что Александрийский патриархат никогда не распространял свою юрисдикцию за пределы Египта. Однако в составе Александрийской церкви еще с первых веков христианства была Эфиопская церковь.

Причем она всегда была епархией Александрии. И только в середине прошлого века она стала автокефальной. Позже из ее состава была вычленена еще и отдельная Эритрейская церковь. Так что Александрийский патриархат всегда имел юрисдикцию не только над Северной, но, как минимум, и над Восточной Африкой.

Причины и повод

Что же послужило причиной столь грубого нарушения канонов и общеправославной этики поведения? В самой РПЦ не скрывают, что таким образом мстят патриарху Александрийскому за признание Православной Церкви Украины, которая получила Томос об автокефалии от патриарха Варфоломея в начале 2019 года.

Однако это больше похоже на чисто формальный повод. Дело в том, что Александрийский патриархат признал ПЦУ еще в начале ноября 2019 года, то есть более двух лет назад. Почему же решение по экспансии было принято именно сейчас, под конец 2021-го? К тому же, сам африканский экзарх РПЦ Леонид утверждает, что Московский патриархат из Африки уже не уйдет, и «это история надолго».

То есть даже в случае чисто гипотетического отзыва Александрией признания ПЦУ и устранения первопричины конфликта (по версии россиян) этого не будет достаточно для прекращения российского присутствия. Это дает возможность считать, что Украина была лишь поводом для церковной экспансии, а не ее первоначальной причиной. Ведь если бы, как отмечено выше, была устранена причина, то и устранились бы последствия, но сам экзарх это фактически опровергает.

Финансовый вопрос

К тому же специфика Африки в ее бедности. В отличие от Европы, США и России церковные общины в Африке не приносят дохода, а наоборот, являются дотационными. Если идея европейского вестфальского мироустройства сводилась к формуле «Кого власть, того и вера», то на «черном континенте» она трансформируется в принцип «Кого деньги, того и вера». То есть кто больше будет вкладываться в религиозную миссию, в благотворительность и социальные проекты, в тот патриархат и будет входить та или иная община.

Раньше православные священники получали около 100$ зарплаты от Александрийского патриархата, что является неплохой суммой по местным меркам. Москва оклад увеличила вдвое. На конец прошлого года в состав РПЦ якобы перешли 102 священника. Я специально использую слово «якобы», поскольку ни имен, ни личных дел, ни документов РПЦ не опубликовала, держа в тайне этих священников.

Так вот, по самым минимальным подсчетам экспансия в Африку стоит РПЦ от 20 000$ в месяц. И это не подсчитаны затраты на сакральную атрибутику, на социальные проекты, российскую вакцину и благотворительные проекты. Что может увеличить сумму еще примерно на 50%.

Что будет делать РПЦ?

Какова же тогда реальная причина? Скорее всего речь идет об участии РПЦ в глобальной стратегии России в Африке по реколонизации стран континента. Москва подписывает договора о космическом сотрудничестве с Зимбабве, госкорпорации добывают полезные ископаемые, различные ЧВК осуществляют защиту дружественных режимов, а церковь будет заниматься такой себе soft power.

Решение о создании экзархата было если не согласовано, то точно проговорено как минимум с МИДом. Фактически мы можем говорить, что Россия укрепляет свое присутствие в Африке еще одной неформальной институцией – церковью, которая номинально существует вроде бы и отдельно, но в то же время действует полностью в русле общегосударственной внешней политики.

У Московского патриархата теперь будет целый спектр различной деятельности в Африке. Это и продвижение России в регионе, формирование ее позитивного имиджа, а также очернение коллективного Запада. Сюда можно также отнести духовную поддержку различных российских военных наемников, поддержание их боевого духа и мотивации. А также политический лоббизм, то есть дружба с элитами там, где у Кремля не получается этого достичь.

Последствия

Конечно же, такие действия РПЦ не могли остаться без ответа. Александрийский патриархат, который стал жертвой агрессии Москвы на свою церковную юрисдикцию, уже обратился к патриарху Варфоломею с просьбой созвать Синаксис Пентархии — специальный собор древних восточных патриархатов, который может осудить действия РПЦ.

Есть три сценария санкций россиянам. Первые два — это персональные санкции: от рядовых клириков (священников РПЦ в Африке – Андрея Новикова и Георгия Максимова) до членов Синода и самого патриарха Кирилла. Их могут лишить сана за нарушение канонов и вторжение на чужие территории.

Самый жесткий сценарий предполагает институциональные санкции – отмена московского патриаршества и ликвидация РПЦ путем аннулирования ее автокефалии. Технически это может быть проведено следующим образом.

Фундаментальный документ, которым устанавливалось патриаршество в Москве и признавалась автокефалия РПЦ, была грамота 1593 г., подписанная четырьмя восточными патриархами. А теперь за нарушение канонов современные восточные патриархи (или часть их) просто отзывают подписи своих предшественников под этим документом, и он автоматически становится недействительным.

На данный момент патриарх Варфоломей ведет переговоры о том, чтобы обеспечить 100% кворум. Трое из пяти представителей Пентархии уже признали ПЦУ и получили санкции от РПЦ, то есть они имеют мотивы осудить РПЦ.

Еще два — Антиохийский (Сирия и Ливан) и Иерусалимский (Палестина, Иордания) занимают позицию нейтралитета в украинском вопросе, но с высокой долей вероятности прибудут на Синаксис, который планируется на середину апреля. Тем более что украинский и африканский вопросы — это два разных кейса, и те, кто держит нейтралитет по Украине, может занять весьма четкую позицию по Африке.

В то же время Москва же планирует проведение собственного Архиерейского собора в мае этого года, на котором может тоже принять какие-либо резонансные решения. Вплоть до обвинения в ереси патриарха Варфоломея. Также на май назначен Архиерейский собор ПЦУ, которая, видимо, тоже будет принимать участие в данном противостоянии.

Можно смело констатировать, что РПЦ так и не смирилась с украинской церковной независимостью и готова идти на все — вплоть до разрушения всей мировой архитектуры православия — лишь бы не признавать права украинцев на суверенитет и самостоятельность. Из-за этого мировое православие входит в серьезнейший кризис, реально грозящий новым глобальным расколом.