ПОЛИТИКА
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Жители Львова вступают в отряды обороны
Жители Львова продолжают вступать в отряды территориальной обороны — добровольческих групп для защиты города от вероятного наступления российской армии. Они проходят курс подготовки под руководством военных. Среди членов таких отрядов люди различных профессий — от работников торговли до IT. С начала российского вторжения, по данным ООН, в Украине погибли, как минимум, 364 мирных жителя, в том числе 38 детей и 42 женщины. #Львов #Украина #тероборона #львiв #нетвойне #война #trtнарусском
львов / Others
7 марта 2022 г.
Истории
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