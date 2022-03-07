Россия вербует сирийцев для участия в боевых действиях в Украине, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на четыре источника. Российские власти рассчитывают, что опыт ведения боевых действий в городских условиях, который есть у бойцов сил режима Асада, мог бы помочь при взятии Киева. Это может понадобиться в том случае, если бои начнутся внутри городских кварталов. Опрошенные изданием эксперты предполагают, что этот шаг может косвенно указывать на возможную эскалацию боевых действий в Украине.

Пока неясно, сколько именно бойцов было завербовано, однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся к отправке в Украину. По информации сирийского издания Deir Ezzor 24, российские власти предложили волонтерам $200-300 за «отправку в Украину и работу» в течение полугода.

Волонтеры также воюют на стороне Украины: президент страны Владимир Зеленский ранее утверждал, что около 16 тыс. человек из-за рубежа заявили о желании принять участие в боевых действиях в составе «интернационального легиона». Представитель вашингтонского Института по изучению войны Дженнифер Карафелла предположила, что в будущем этот конфликт станет «центром притяжения» для иностранных наемников со всего мира. «То, что Россия привлекла к боям в Украине сирийцев, делает войну интернациональной, из-за чего конфликт может пересечь границы других регионов, особенно на Ближнем Востоке», — заявила она.

Военное вторжение в Украину началась 24 февраля, ранее президент России Владимир Путин заявил о необходимости признать независимость ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей). По данным Минобороны России на 2 марта, потери сторон составили 498 российских и 2870 украинских военнослужащих. С 24 февраля по 4 марта на Украине погибли 364 мирных жителя, еще 759 ранены, сообщило управление ООН по правам человека в Twitter.