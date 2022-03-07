На мероприятии для спонсоров Республиканской партии 5 марта экс-президент США Дональд Трамп высказал предложение бомбить Россию с американских истребителей F-22, замаскированных под китайские самолеты. Он в шутку предположил, что тогда Вашингтон сможет обвинить во всем Пекин и наблюдать за конфликтом двух стран, пишет The Washington Post.

На мероприятии Трамп предложил «выбить из России дерьмо бомбами», сообщает издание. «А потом мы скажем: «Китай это сделал, мы этого не делали, это все Китай». И потом они начнут воевать друг с другом, а мы будем сидеть и наблюдать», — сообщает со ссылкой на его слова The Washington Post. По данным издания, подобные действия со стороны американских властей были бы нарушением международного права. Кроме того, сообщает газета, истребители F-22 — «очень узнаваемые» по силуэту борта, и известно, что китайские военные не используют похожие на них самолеты.

Слова бывшего американского президента вызвали смех у участников мероприятия. Трамп также раскритиковал своего преемника Джо Байдена за то, что США не хотят «атаковать» Россию из-за ситуации с Украиной.

«В какой момент мы скажем, что больше не можем выносить это массовое преступление против человечности? Мы не можем этого допускать, — заявил Трамп. — Мы не можем допустить, чтобы оно продолжало происходить». По мнению бывшего президента, российский лидер Владимир Путин в большей степени готов к «ядерной войне и третьей мировой», поскольку во главе США находится Байден. Напротив, во время его правления военные США вступали в «стычки» с российскими и «побеждали», посчитал Трамп, не уточнив, о каких именно стычках и победах идет речь.

Ранее Трамп положительно отозвался о решении Путина признать независимость ОРДЛО (отдельных районах Донецкой и Луганской областей). Он назвал решение российского президента «гениальным» и «замечательным». Официальные власти США неоднократно предупреждали о планах России атаковать Украину, а после вторжения ввели санкции против Москвы.