С 28 февраля по 7 марта из Украины были эвакуированы 4359 граждан Узбекистана. Для этого были организованы 19 авиарейсов, написал официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в своем Телеграм-канале. Он сообщил, что за последние выходные из Украины через аэропорт польского города Катовице были вывезены в Узбекистан 674 жителя республики, в том числе 109 женщин, 57 детей и 12 младенцев, а еще один рейс запланирован на 7 марта.

«На территории Польши находятся более 350 сограждан, из которых 80 человек размещены в накопительной зоне государственной границы Польши, около 270 чел. — в аэропорту города Катовице, — рассказал Кабулжанов. — Посольство Узбекистана в Украине находится в постоянном контакте с соотечественниками». По его словам, дипломаты-представители республики находятся в различных регионах Украины, в том числе в зоне боевых действий, и работают для эвакуации узбеков.

7 марта Украина и Россия договорились на несколько часов объявить режим тишины и открыть гуманитарные коридоры из Киева, Мариуполя, Харькова и Сум. «Если режим тишины не будет нарушен воюющими сторонами (в предыдущие два дня договоренности об открытии гумкоридора срывались), появится возможность эвакуировать людей из этих городов», — говорится в публикации «Ферганы».

Ранее сообщалось, что Турция ведет переговоры о создании коридора эвакуации своих граждан с Украины через Россию, о чем заявлял глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу. «Сегодня есть территории, где введено временное прекращения огня. Мы хотели, чтобы режим прекращения огня был продолжительным и на всей территории Украины. Мы продолжаем процесс эвакуации наших граждан, свыше 11 тысяч наших граждан уже эвакуированы. Ведутся переговоры по созданию коридоров, в том числе через Россию, для эвакуации», — отмечал он. По словам Чавушоглу, из различных территорий Украины ожидается эвакуация 400 турок.