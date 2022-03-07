Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила о разработке закона для изоляции России от мировой экономики. «Палата представителей в настоящее время изучает сильное законодательство, которое еще больше изолирует Россию от мировой экономики», — говорится в ее заявлении.

«Наш законопроект запретит импорт российской нефти и энергетических продуктов в Соединенные Штаты, отменит нормальные торговые отношения с Россией и Беларусью и станет первым шагом к отказу России в доступе во Всемирную торговую организацию, — сказала Пелоси. — Мы также уполномочим исполнительную власть повышать тарифы на статьи российского импорта».

Спикер палаты сообщила, что Конгресс намерен на этой неделе предоставить помощь Украине в размере $10 млрд. «Конгресс намерен на этой неделе принять экстренное финансирование в рамках нашего законодательства о комплексном государственном финансировании», — заявила она.

7 марта после заявлений американской администрации о возможном отказе от российской нефти сырье подорожало до максимального уровня с 2008 года, достигнув почти $140 за баррель. При этом в Германии заявляли, что страну ждет «непростая зима» в случае прекращения поставок угля или газа из России.

Ранее американские законодатели от обеих партий выступили за введение санкций, затрагивающих нефтяной сектор России. Сенаторы Джо Манчин (демократ, Западная Вирджиния) и Лиза Мурковски (республиканец, Аляска) представили законопроект, который предусматривает введение запрета на импорт из России нефти, газа, угля и других видов углеводородного сырья до конца войне в Украине. Однако Белый дом попросил сенаторов-демократов не поддерживать этот законопроект.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что американская администрация рассматривает возможность отказа от российских энергоносителей. «Причина, по которой растут цены на нефть, — это вторжение президента Путина в Украину, — сообщила она. — Это создает огромную нестабильность на глобальном рынке».