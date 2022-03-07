ПОЛИТИКА
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Журналист TRT попал под обстрел и спас женщину во время съемок эвакуации
Корреспондент TRT Haber Мурат Джан Озтюрк во время съемок эвакуации гражданского населения города Ирпень попал под обстрел. По его словам, российские военные атаковали мирные районы, и он лично видел, как неподалеку от них упала бомба. Более того, турецкие журналисты помогли пожилой женщине добраться до безопасного места. #Ирпень #эвакуация #бомба #нетвойне #украина #trthaber #трт #trtнарусском
Журналист TRT попал под обстрел и спас женщину во время съемок эвакуации / Others
7 марта 2022 г.
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