Украинский мальчик самостоятельно перешел границу | Число беженцев из Украины приближается к 2 млн

Западные СМИ облетели кадры украинского мальчика, идущего по территории польского пропускного пункта Медыка. В руках у него шоколадка и пакет с мягкой игрушкой. Где родители ребенка, неизвестно. Всего Украину, по данным ООН, за 12 дней войны покинули уже порядка 1,7 млн граждан. #мальчик #беженцы #Украина #нетвойне #граница #война #trtнарусском