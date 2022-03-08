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Украинский мальчик самостоятельно перешел границу | Число беженцев из Украины приближается к 2 млн
Западные СМИ облетели кадры украинского мальчика, идущего по территории польского пропускного пункта Медыка. В руках у него шоколадка и пакет с мягкой игрушкой. Где родители ребенка, неизвестно. Всего Украину, по данным ООН, за 12 дней войны покинули уже порядка 1,7 млн граждан. #мальчик #беженцы #Украина #нетвойне #граница #война #trtнарусском
Число беженцев из Украины приближается к 2 млн / Others
8 марта 2022 г.
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