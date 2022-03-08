Стоимость лекарств в Грузии сократилась на 60-80% из-за поставок из Турции. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Гарибашвили на заседании правительства, сообщает портал «Новости-Грузия».

Открытие грузинского рынка для препаратов из Турции произошло в середине января, мера была принята для увеличения конкуренции на рынке и снижения цен. В Грузию уже поступили медикаменты 32 наименований, и они намного дешевле, чем их аналоги.

«Мы начали процесс снижения цен на лекарства. Мы открыли турецкий рынок с тем условием, что поступят лекарства только высокого стандарта, — рассказал Гарибашвили. — Я хочу сказать населению, что лекарства уже поступили в Грузию и доступны, в аптеках уже продаются самые востребованные лекарства нескольких наименований».

Премьер-министр отметил, что если до сих пор лекарства, предназначенные для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стоили 220 лари, то сегодня их стоимость составляет всего 48 лари. «Цены снижены минимум наполовину, чему мы, конечно, очень рады», — отметил он.

Гарибашвили выразил благодарность министру здравоохранения Зурабу Азарашвили за активную работу для понижения цен на препараты и сообщил, что сегодня Азарашвили отправился в Турцию. Предполагается, что там он обсудит с представителем Анкары расширение в Грузии турецкого фармарынка. При этом еще десятки медикаментов разных наименований уже готовятся к регистрации в Минздраве Грузии, сказал премьер.

«Очень скоро процесс регистрации лекарств будет ускорен, чтобы население могло сделать выбор и покупать дешевые медикаменты, — заключил он. — Мы с самого начала сказали, что главным требованием будет качество. Качество соблюдено. Все лекарства, которые поступили, удовлетворяют GMP стандартам».

Ранее Гарибашвили назвал Турцию важнейшим игроком в регионе и рассказал о братских отношениях двух стран. «Нас связывают честные и открытые отношения», — заявил он тогда.