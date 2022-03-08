В Бишкеке милиция начала штрафовать водителей, на автомобили которых приклеена наклейка с символом Z, сообщает кыргызская служба Радио «Свобода» со ссылкой на пресс-секретаря патрульной милиции Байказы Айтикул уулу. Он уточнил, что это является нарушением статьи 194 КоАП, однако не смог уточнить, сколько именно человек были оштрафованы за такие наклейки. Ранее Айтикул уулу опубликовал в своем Twitter снимки одного автомобиля, с которого была снята наклейка c Z.

«Согласно закону, налагается штраф в 5,5 тысячи сомов [около $57], а машина водворяется на штрафстоянку, — рассказал он. — На авто запрещается наносить наклейки, не имеющие соответствующих разрешений и лицензий».

Появление на улицах Бишкека автомобилей с наклейкой «Z» активно обсуждается пользователями социальных сетей, сообщает Радио «Свобода». Этот символ используется российскими властями и консервативными СМИ в поддержку вторжения в Украину. Помимо прочего, буквы Z и V наносят, в частности, на российскую технику. В российском Минобороны публично поясняли, что латинская буква Z означает «за победу», а V — «сила в правде» и «задача будет выполнена», однако в реальности это, скорее всего, знаки для индентификации той или иной группировки войск, в том числе с воздуха.

Кыргызское Радио «Свобода» также сообщает о приуроченном к международному женскому дню марше против войны, который 8 марта проходит в Бишкеке. Шествие было запланировано под лозунгом «Мир! Март! Марш!». Его основной темой организаторы назвали призыв к солидарности женщин против войны в Украине и других странах мира. При этом модератор марша Алтын Капалова в своем выступлении заявила, что современные войны в Югославии, Ираке, Йемене, Ливии, Сирии, Афганистане, Украине привели к глубочайшей трагедии народов этих стран, и доказывают, что «в имперском переделе мира не может быть прогрессивных сторон».

«Мы являемся свидетелями того, как под флагом «освобождения и защиты женщин», развязываются войны, в которых реальные женщины и дети погибают, голодают, теряют близких, изгоняются из своих домов», — подчеркнула она. Сотрудники милиции до начала мероприятия попросили его участников не использовать политические лозунги и не разворачивать флаги России и Украины.