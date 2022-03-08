Уже в середине апреля Россия может объявить дефолт «по венесуэльскому сценарию», пишет Bloomberg со ссылкой на данные Morgan Stanley. По мере падения цен на облигации, шансы на то, что Россия способна погасить внешний долг, уменьшаются. На ситуацию также влияют надвигающаяся рецессия и воздействие на экономику санкций и контрсанкций.

«Мы считаем дефолт наиболее вероятным сценарием», — сообщил один из руководителей Morgan Stanley, специалист по кредитованию развивающихся рынков Саймон Уэвер. «В случае дефолта сценарий вряд ли будет похож на обычный, скорее это будет похоже на Венесуэлу», — посчитал он.

По данным аналитиков, дефолт 15 апреля может быть связан с окончанием 30-дневного льготного периода по купонным выплатам, которые российское правительство должно перечислить держателям облигаций с погашением в 2023 и 2043 годах. Уже сейчас инвесторы оценивают облигации 2023 года примерно в 29 центов за каждый доллар США, сообщает Bloomberg, хотя за несколько дней до вторжения России в Украину облигации торговались выше номинала. Такую низкую стоимость имели в недавнем прошлом только государственные облигации Ливана и Венесуэлы, о кризисе которых напоминали аналитики.

Bloomberg пишет, что дефолт может быть вызван нежеланием российских властей платить иностранным кредиторам в условиях санкций, введенных против России США, Францией, Японией, Германией, Великобританией, Австрией и Канадой. Всего из-за этих ограничений заморожено около половины активов Центробанка РФ ($368 млрд), а доступными остаются $272 млрд.

Ранее международное рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитные рейтинги в иностранной и национальной валюте 52 российским компаниям и корпорациям с отметки «BBB–» до «ССС–». Рейтинг компаний в дальнейшем может еще понизиться, отмечали аналитики. Помимо S&P рейтинг российских предприятий понизили еще несколько агентств. В том числе Fitch заявило о понижении оценок 26 российских компаний, добывающих нефть и газ, и переместило 28 организаций в список Rating Watch («негативный»).