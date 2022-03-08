Лидер пророссийской ОПЗЖ назвал Москву агрессором

Депутат Верховной Рады и сопредседатель считающейся прокремлевской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко во время проверки на блокпосту заявил, что Россия ведет агрессию против Украины. Западные СМИ ранее сообщали, что одним из условий Москвы на переговорах с Киевом было назначение бывшего кандидата в президенты на пост премьер-министра страны. Сам Бойко назвал эти слухи «фейком» и «провокацией». #Бойко #агрессор #Россия #trtнарусском #Украина #нетвойне #stopwar #война