Новый законопроект, который разрабатывает МВД, предусматривает, что режим долгосрочного пребывания иностранных граждан в России не будет ограничен конкретным сроком. Об этом рассказала ТАСС начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова.

Этот документ предусматривает три режима пребывания иностранных граждан в России — краткосрочное и долгосрочное пребывание, а также постоянное проживание. Сейчас законопроект проходит согласительные процедуры межведомственного уровня, уточнила Казакова.

«Важной новеллой законопроекта является предоставление права на долгосрочное пребывание иностранного гражданина без конкретного ограничения срока. Срок долгосрочного пребывания будет определяться сроком его статуса, — отметила она. — Например, для студента — это период обучения, для иностранного работника — период осуществления трудовой деятельности, для участника госпрограммы — срок действия соответствующего статуса (5 лет)».

По словам чиновницы, для контроля законопроект установит ряд обязанностей для долгосрочно пребывающих в России иностранных граждан. «В частности, такой гражданин обязан ежегодно проходить медицинское освидетельствование, предоставлять в территориальный орган МВД России по месту постановки на миграционный учет копии медицинского полиса, в случае неисполнения данных обязанностей иностранный гражданин лишается права на долгосрочное пребывание», — заявила Казакова.

При этом основания для предоставления иностранцу возможности пребывать в стране могут быть разными. Так, ими могут стать трудовая деятельность, образование, статус близкого родственника или члена семьи российского гражданина, статус члена семьи иностранца, занимающегося трудовой или образовательной деятельностью в России, отсутствие государства, готового принять лицо без гражданства, прохождение военной службы по контракту, статус инвестора, статус участника государственной программы переселения соотечественников или же предоставление временных убежища или защиты.

Неделей ранее сообщалось, что менее чем за две недели сотрудники российской полиции в Москве возбудили 330 уголовных дел за организацию незаконной миграции, а в Центр временного содержания иностранцев помещено почти 870 мигрантов.