Зеленский: Украина не будет ничего выпрашивать на коленях

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу ABC, где рассказал о своем отношении к предложениям России по прекращению войны. Он озвучил в эфире, что готов к диалогу, в том числе по вопросам неподконтрольных Киеву территорий, но не приемлет капитулияции. #Зеленский #Украина #новости #Россия #нетвойне #trtнарусском