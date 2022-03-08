ПОЛИТИКА
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Зеленский: Украина не будет ничего выпрашивать на коленях
Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому каналу ABC, где рассказал о своем отношении к предложениям России по прекращению войны. Он озвучил в эфире, что готов к диалогу, в том числе по вопросам неподконтрольных Киеву территорий, но не приемлет капитулияции. #Зеленский #Украина #новости #Россия #нетвойне #trtнарусском
Зеленский: Украина не будет ничего выпрашивать на коленях / Others
8 марта 2022 г.
Истории
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