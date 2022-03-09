ПОЛИТИКА
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Ночь в Украине прошла относительно спокойно
Вечером 8 марта бомбардировке подверглись общежитие в Житомире и завод «Изоват». В целом, по словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, ночь прошла относительно спокойно. Однако накануне 10 человек погибли в результате обстрелов Северодонецка со стороны российской армии. В частном секторе в Житомирской области убиты трое взрослых и двое детей. При попадании снаряда в жилой дом в Харьковской области скончались два человека, сообщили в ГСЧС. #Украина #РФ #обстрел #нетвойне #Россия #Житомир #trtнарусском
ночь / Others
9 марта 2022 г.
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