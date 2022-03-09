Ночь в Украине прошла относительно спокойно

Вечером 8 марта бомбардировке подверглись общежитие в Житомире и завод «Изоват». В целом, по словам советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, ночь прошла относительно спокойно. Однако накануне 10 человек погибли в результате обстрелов Северодонецка со стороны российской армии. В частном секторе в Житомирской области убиты трое взрослых и двое детей. При попадании снаряда в жилой дом в Харьковской области скончались два человека, сообщили в ГСЧС. #Украина #РФ #обстрел #нетвойне #Россия #Житомир #trtнарусском