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Российский солдат-срочник рассказал, как оказался в плену в Украине
Дамур Мустафаев, солдат срочной службы армии РФ, рассказал, что его обманом отправили на войну в Украину. В июне этого года молодой человек должен был вернуться домой, но вместо этого оказался в плену. По словам отца Собиржона Мустафаева, контракт за сына и его сослуживцев подписал командир. В Минобороны РФ заявляют, что в боевых действиях в соседней стране принимают участие только контрактники. #пленный #солдат #срочник #россия #украина #нетвойне #trtнарусском
Российский солдат-срочник рассказал, как оказался в плену в Украине / Others
9 марта 2022 г.
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