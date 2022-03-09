Российский солдат-срочник рассказал, как оказался в плену в Украине

Дамур Мустафаев, солдат срочной службы армии РФ, рассказал, что его обманом отправили на войну в Украину. В июне этого года молодой человек должен был вернуться домой, но вместо этого оказался в плену. По словам отца Собиржона Мустафаева, контракт за сына и его сослуживцев подписал командир. В Минобороны РФ заявляют, что в боевых действиях в соседней стране принимают участие только контрактники. #пленный #солдат #срочник #россия #украина #нетвойне #trtнарусском