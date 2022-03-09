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Один погиб и десятки палестинцев пострадали от израильских военных во время сноса домов
Военные снесли дома палестинцев, обвиняемых в убийстве израильтянина. Силовики на 150 автомобилях и бульдозерах провели рейды в домах заключенных в Силат аль-Харитии на Западном берегу, открыв стрельбу и применив слезоточивый газ против протестующих жителей поселка. В результате были ранены не менее восьми палестинцев, десятки пострадали от удушья, один погиб при наезде машины #военные #сносдомов #израиль #trtнарусском #нетвойне #палестина #новости
Один погиб и десятки палестинцев пострадали от израильских военных во время сноса домов / Others
9 марта 2022 г.
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