Очевидцы рассказали о военной технике, которая снова начала появляться на российских железнодорожных платформах. Как сообщают в своем Telegram аналитики Conflict Intelligence Team (CIT), речь идет о танках и тяжелой артиллерии, часть из которой уже находится в Беларуси и направляется к границе с Украиной.

Перед началом вторжения, утверждают эксперты, западные разведки насчитывали у границы России и Украины 120-125 батальонных тактических групп. Это около 3/4 от наличных 168, из этого следует, что Россия может, не объявляя мобилизацию, перебросить в Украину еще около 40 подобных подразделений.

О новой переброске техники сообщали, помимо прочего, в проекте «МотолькоПомоги», активисты которого опубликовали видео с десантной техникой (БМД-4М, БТР-МДМ, «Нона-С» и «Реостат»). Она была заснята на железнодорожном составе в районе станции Гомель-нечетный, причем поезд следовал в западном направлении, откуда может свернуть в сторону Киевской области Украины.

Также, согласно базам данных РЖД, замеченный в Гомеле эшелон следует со станции Череха Псковской области, где дислоцируется 104-й гвардейский десантно-штурмовой полк 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. Ранее эксперты уже сообщали о перевозке подразделений этой дивизии к границе с Украиной.

Ранее в Пентагоне рассказали о потерях российской армии в ходе военной операции. По данным США, потери составили от 2 до 4 тыс. человек. Глава разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берриер, выступая на заседании комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США, отметил, что Россия потеряла в Украине больше военных, чем ожидалось. Директор ЦРУ Уильям Бернс также сообщил, что Россия не смогла добиться желаемого результата в Украине, а президент страны Владимир Путин «разозлен» и неудовлетворен ситуацией. В начале марта российское Минобороны впервые сообщило о потерях в ходе войны, речь шла о 498 военнослужащих.

За несколько дней до вторжения России в Украину, 21 февраля аналитики CIT сообщали о «резком изменении» характера движения российской военной техники у границ Украины, писал TRT на русском. Эксперты утверждали, что переброска армейских подразделений из других регионов РФ к российско-украинской границе подошла к концу, а сейчас, «по всей видимости, идет выход на исходные позиции для возможного наступления». Война в Украине началась 24 февраля.