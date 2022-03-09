Китай заинтересовался возможностью увеличить свое присутствие в российских энергетических и сырьевых компаниях, в частности, в «Газпроме» и производителе алюминия «Русале». Об этом пишет Bloomberg. Подобные решения могут быть приняты из-за стремительного падения цен на российские акции из-за западных санкций и войны в Украине.

В планах скупки российских акций участвуют государственные китайские компании China National Petroleum Corp., China Petrochemical Corp., Aluminum Corp. of China и China Minmetals Corp. Также уже начались предварительные переговоры между представителями российских и китайских компаний энергетического сектора, сообщает издание.

«Сделки будут направлены на увеличение импорта Китая, поскольку он все больше внимания уделяет энергетической и продовольственной безопасности, а не демонстрации поддержки российских действий в Украине», — подчеркнул собеседник Bloomberg. При этом, по его словам, пока обсуждения находятся только на ранней стадии и могут даже не привести к сделкам. Однако другие источники издания утверждают, что переговоры уже ведутся.

При этом США пригрозили Китаю жесткими мерами при несоблюдении антироссийских санкций. Министр торговли США Джина Раймондо утверждала, что если Вашингтон обнаружит, что такая корпорация, как производитель полупроводников SMIC в Шанхае, экспортирует свои товары в Россию, то ее «просто закроют» и не допустят использования оборудования и программного обеспечения.

Ранее газета Financial Times сообщала, что непрофессиональные инвесторы в Китае активно скупают акции компаний, задействованных в торговой сфере, рассчитывая, что Пекин будет наращивать связи с Россией. «В основе спроса — предположение, что акции этих компаний окажутся в значительном выигрыше в результате роста торговли», — сообщил один из источников издания, отвечающий за стратегию на азиатских рынках в одном из европейских банков. Он назвал начавшееся ралли «безумием», спровоцированным спекуляциями розничных инвесторов.