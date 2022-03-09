Преподаватель литературы из Урумчи Нурмемет Омер был осужден и приговорен к десятилетнему тюремному сроку за перевод книг на уйгурский язык. Об этом пишет Radio Free Asia, ссылаясь на неназванного функционера компартии Китая.

Омер был задержан в 2018 году, его обвинили в сепаратизме, «маргинализации» национальной культуры, попытке «расколоть страну» и в пропаганде западной культуры. Причиной для преследования стали переводы таких книг, как «Великая шахматная доска: американское господство и его геостратегические императивы» и «Семь навыков высокоэффективных людей».

Осужденный Омер — выпускник литературного факультета Синьцзянского университета, также он работал в педагогическом университете, в 2015 году получил докторскую степень в Шанхайском педагогическом университете. Учитель также был редактором контролируемого Коммунистической партией журнала «Цивилизация Синьцзяна», чей главный редактор Курбан Мамут был задержан еще в 2017 году.

Находящийся на северо-западе Китая автономный район Синьцзян-Уйгурский населен одним из наиболее многочисленных национальных меньшинств страны — уйгурами, большинство из которых исповедуют ислам. В 2017 году Китай начал строительство в районе огромной сети концлагерей. Сейчас там без суда и следствия содержатся, предположительно, около 2 млн коренных уйгуров, казахов и киргизов.

О репрессиях против уйгуров стало известно, помимо прочего, из статей немецкого китаиста Адриана Ценца, который опубликовал отчет «Синьцзянские документы». В частности, он рассказал о призывах властей Китая контролировать рождаемость уйгуров, принуждать их к труду и лечить их «больное мышление». Также Ценц привел высказывания главы КНР Си Цзиньпина, который в 2014 году жаловался на преобладание уйгуров в этнической картине региона и заявлял о необходимости к 2022 году переселить туда 300 тысяч ханьцев с востока страны, а также запретить уйгурским семьям иметь более одного ребенка. Сам Си Цзиньпин также заявлял, что принудительную ассимиляцию следовало осуществить через эксплуатацию уйгурской рабочей силы, чтобы те в процессе познали китайскую культуру.

Незадолго до проведения Олимпиады-2022 в Пекине уйгуры призывали к ее бойкоту. Китайские власти при этом обещали, что после нее позволят омбудсмену ООН посетить Синьцзян.