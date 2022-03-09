ПОЛИТИКА
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Доктор Комаровский открыл тайну бактериологического оружия Украины
Врач-педиатр, известный телеведущий и блогер Евгений Комаровский рассказал о том, готовится ли в Украине бактериологическое оружие на основе дифтерии и дизентерии. Накануне Москва в очередной раз обвинила Киев в запрещенных разработках с помощью Запада. #Комаровский #бактериологическоеоружие #Украина #медицина #Россия #нетвойне #trtнарусском
Доктор Комаровский открыл тайну бактериологического оружия Украины / Others
9 марта 2022 г.
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