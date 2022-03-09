Доктор Комаровский открыл тайну бактериологического оружия Украины

Врач-педиатр, известный телеведущий и блогер Евгений Комаровский рассказал о том, готовится ли в Украине бактериологическое оружие на основе дифтерии и дизентерии. Накануне Москва в очередной раз обвинила Киев в запрещенных разработках с помощью Запада. #Комаровский #бактериологическоеоружие #Украина #медицина #Россия #нетвойне #trtнарусском