Белый дом не смог организовать телефонные переговоры между президентом Байденом и фактическими лидерами Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) накануне решения Соединенных Штатов о введении эмбарго на российскую нефть. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников в США и на Ближнем Востоке.

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман и шейх ОАЭ Мухаммед бин Заид аль Нахайян отклонили просьбы США о телефонном разговоре с Байденом. «Было некоторое ожидание телефонного звонка, но этого не произошло», — сказал американский чиновник о планировавшихся переговорах между саудовским принцем и Байденом. В результате звонок между Байденом и шейхом ОАЭ был перенесен «на неопределенный срок», указывает издание.

Представители Саудовской Аравии дали понять, что их отношения с Вашингтоном ухудшились при администрации Байдена. Они хотят больше поддержки для своего вмешательства в гражданскую войну в Йемене и помощи в их гражданской ядерной программе, а также юридического иммунитета для принца в США, заявили саудовские официальные лица. Наследный принц сталкивается с многочисленными судебными исками в США, в том числе в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году.

Эмираты разделяют озабоченность Саудовской Аравии по поводу сдержанного ответа США на недавние ракетные удары поддерживаемых Ираном боевиков-хуситов в Йемене против США и Саудовской Аравии, заявили официальные лица ОАЭ. Оба правительства также обеспокоены возрождением ядерной сделки с Ираном, которая не затрагивает другие проблемы безопасности и вступила в заключительную стадию переговоров.

Белый дом заинтересован в восстановлении отношений с двумя ключевыми ближневосточными странами в то время, как цены на нефть впервые за почти 14 лет превысили $130 за баррель. Саудовская Аравия и ОАЭ — два крупных производителя нефти, которые могут перекачивать миллионы баррелей нефти, чтобы помочь успокоить рынок сырой нефти. В самих США цены на бензин находятся на самом высоком уровне. Однако оба ближневосточных государства отказались от увеличения добычи, заявив, что они придерживаются плана, утвержденного ОПЕК+.

И принц, и шейх на минувшей неделе звонили президенту России Владимиру Путину, отказавшись говорить с Байденом. Позже они оба поговорили с президентом Украины Владимиром Зеленским. Саудовский чиновник сказал, что США попросили принца выступить посредником в конфликте в Украине и, по его словам, королевство начало работу над этим. В начале текущей недели пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в ближайшее время не планируется переговоров с принцем о нефти, а у Байдена нет планов поехать в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что американские власти прислушались к бизнесу США, который просил на фоне санкций не запрещать импорт урана из России. Энергетическая система США зависит от поставок урана из России, Казахстана и Узбекистана: они экспортируют примерно половину от используемого на американских АЭС урана, отмечали журналисты.