ПОЛИТИКА
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США готовы к компромиссу с Ираном
Спецпредставитель США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил о готовности Вашингтона к компромиссу с Ираном перед переговорами, запланированными в Омане
США готовы к компромиссу с Ираном
Стив Уиткофф заявил о готовности Вашингтона к компромиссу с Ираном / Reuters
12 апреля 2025 г.

Специальный представитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф дал понять, что Вашингтон открыт для компромисса с Ираном в вопросе ядерной программы.

В интервью газете The Wall Street Journal накануне переговоров в Омане он подчеркнул, что приоритетом администрации США остается недопущение появления у Ирана ядерного оружия.

«Это наша красная линия», — заявил Уиткофф. Он добавил, что США по-прежнему настаивают на демонтаже ядерной программы Ирана, но готовы рассматривать и другие пути к компромиссу.

В 2018 году США в одностороннем порядке вышли из ядерной сделки с Ираном по решению Дональда Трампа.

7 марта, уже в статусе президента, Трамп заявил в эфире Fox Business, что направил личное письмо аятолле Али Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу.

«Я предпочел бы заключить сделку. Если Иран не пойдёт на переговоры, для него это будет очень плохо. Ядерного оружия у Ирана быть не должно. Есть и другие варианты», — сказал американский лидер.

В ответ духовный лидер Ирана заявил, что США не стремятся к решению проблем, а хотят диктовать условия и установить господство. Тегеран отверг возможность прямых переговоров под угрозами и давлением.

Тем не менее Дональд Трамп заявил о намерении провести прямой диалог с Тегераном. Об этом он сообщил на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

В тот же день глава МИД Ирана Аббас Аракчи подтвердил, что 12 апреля в Омане состоятся переговоры между Тегераном и Вашингтоном — но исключительно в непрямом формате.

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