ПОЛИТИКА
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Международный бизнес бежит из России. Что дальше?
После вторжения РФ в Украину уже более 200 международных компаний объявили об уходе с российского рынка. Среди них как продуктовые бренды, так и технологические гиганты. Кроме того, западные страны ввели против РФ энергетическое эмбарго — запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля. Страна приближается к полной экономической изоляции. #Украина #Россия #война #изоляция #экономика #санкции #компании #рынок #кризис #дефолт #нетвойне
Международный бизнес бежит из России. Что дальше? / Others
9 марта 2022 г.
Истории
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