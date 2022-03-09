Международный бизнес бежит из России. Что дальше?

После вторжения РФ в Украину уже более 200 международных компаний объявили об уходе с российского рынка. Среди них как продуктовые бренды, так и технологические гиганты. Кроме того, западные страны ввели против РФ энергетическое эмбарго — запрет на импорт российской нефти, сжиженного природного газа и угля. Страна приближается к полной экономической изоляции. #Украина #Россия #война #изоляция #экономика #санкции #компании #рынок #кризис #дефолт #нетвойне