Главы МИД Турции, Украины и России встретились в Анталье

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой МИД России Сергеем Лавровым. В Анталье министры в рамках дипломатического форума проведут трехсторонние переговоры, на которых обсудят ситуацию в Украине. #Турция #Украина #Россия #МИД #переговоры #россияукраина #лавров #trtнарусском