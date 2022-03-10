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Главы МИД Турции, Украины и России встретились в Анталье
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу встретился со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и главой МИД России Сергеем Лавровым. В Анталье министры в рамках дипломатического форума проведут трехсторонние переговоры, на которых обсудят ситуацию в Украине. #Турция #Украина #Россия #МИД #переговоры #россияукраина #лавров #trtнарусском
Главы МИД Турции, Украины и России встретились в Анталье / Others
10 марта 2022 г.
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