Концерт-призыв закрыть небо над Украиной в Киеве

Музыканты симфонического оркестра «Киев-Классик» под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО Германа Макаренко дали концерт на Майдане Незалежности с призывом к западным странам закрыть небо над Украиной. Они исполнили гимны Украины и Европы, а также известные украинские музыкальные произведения. #Киев #Украина #музыка #концерт #майдан #нетвойне #trtнарусском