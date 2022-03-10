ПОЛИТИКА
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Концерт-призыв закрыть небо над Украиной в Киеве
Музыканты симфонического оркестра «Киев-Классик» под руководством дирижера, артиста ЮНЕСКО Германа Макаренко дали концерт на Майдане Незалежности с призывом к западным странам закрыть небо над Украиной. Они исполнили гимны Украины и Европы, а также известные украинские музыкальные произведения. #Киев #Украина #музыка #концерт #майдан #нетвойне #trtнарусском
Концерт-призыв закрыть небо над Украиной в Киеве / Others
10 марта 2022 г.
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