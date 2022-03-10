Сын Хелен Грант, депутата британского парламента от Мейдстоуна и специального посланника премьера Бориса Джонсона по вопросам образования девочек, Бен Грант приехал в Украину, чтобы воевать за нее. Об этом сообщает The Guardian.

Бывший участник батальона специального назначения Королевской морской пехоты выступил перед журналистами во Львове и заявил, что власти Великобритании «не посылали» его в Украину и что он «не имеет ничего общего с правительством» или своей матерью.

«Просто хочу внести ясность, я сам решил сделать это. Я даже маме не сказал, но так оно и есть», — пояснил Грант.

По данным издания, кроме него в Украину прибыли еще шестеро бывших британских военных. По его словам, он решил отправиться в Украину после того, как увидел ролик с бомбежкой дома, из которого слышен детский крик.

«Я подумал, у меня трое детей, и если бы это были мои дети, я бы знал, что делать, я бы отправился сражаться, — сообщил Грант. — А потом я подумал, что хотел бы, чтобы со мной туда отправилась группа достаточно тренированных людей, которые могли бы помочь мне, помогли бы спасти мою семью».

В Министерстве обороны Великобритании подтвердили, что есть «небольшое количество солдат», которые «ослушались приказов, ушли в самовольную отлучку и могли отправиться в Украину как частные лица». В ведомстве «активно и решительно призывают их вернуться», пишет Sky News.

Министерство заявило, что «всем военнослужащим запрещены поездки в Украину до дальнейшего распоряжения вне зависимости от того, находится военнослужащий в увольнении или нет», а «отправляющиеся в Украину столкнутся с дисциплинарными и административными последствиями». По словам главы ведомства Бена Уоллеса, в случае возвращения в королевство уехавшим в Украину военным будут предъявлены обвинения. В министерстве сказали, что они «нарушают закон» и создают потенциально опасную для Великобритании ситуацию.

Военное вторжение России в Украину началась 24 февраля. Изначально российский президент Владимир Путин отмечал, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является «денацификация и демилитаризация» страны и «защита» жителей ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей). Однако вскоре российские войска начали атаковать и другие территории ­— Киев, Харьков, Мариуполь. США, Великобритания и другие страны приняли ряд санкций против России из-за вторжения.