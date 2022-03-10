Компании IKEA, Microsoft и Apple попали в число предприятий, чьи активы предлагается национализировать после ухода из России. С таким предложением в правительство и Генпрокуратуру обратились представители общества защиты прав потребителей «Общественная потребительская инициатива».

Всего в их список попали 59 компаний, где, по мнению общественников, достаточно ввести внешнее управление. Соответствующая инициатива уже поддержана комиссией правительства по законопроектной деятельности, пишут «Известия».

Предполагается, что список будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса. Помимо уже упомянутых компаний, в нем оказались Volkswagen, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M и другие.

«К работе над этим списком будут также подключены правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор, каждый в части своей компетенции, — сообщил изданию глава организации Олег Павлов. — Безусловно, список является открытым. Как только появляются компании, которые заявляют об уходе без предоставления гарантий российским потребителям, они туда вносятся. Соответственно, в их отношении будут применяться административные, уголовные и судебные процедуры».

На сайте «Общественной потребительской инициативы» утверждается, что она является «единственным объединением потребителей, не преследующим коммерческих целей и оказывающим помощь гражданам исключительно на безвозмездной основе». Организация была создана при поддержке Российского государственного торгово-экономического университета (РГТЭУ), следует из данных на сайте.

Ранее в Telegram-канале партии «Единая Россия» говорилось, что правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила второй пакет мер поддержки экономики, включая один из механизмов национализации имущества иностранных организаций.

Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас утверждал, что есть альтернативы национализации покинувших Россию компаний. Иностранные компании, которые уходят из России, могут быть ограничены в правах собственности, а их активы — заблокированы, говорил он. Такие меры, по словам сенатора, будут возможны «через предоставление правительству прав по принятию таких решений и передачу всех прав по управлению долями под его контроль».