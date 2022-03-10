Последствия авиаудара по детской больнице и роддому в Мариуполе

3 человека погибли, среди них один ребенок, в результате бомбардировки детской больницы и роддома в Мариуполе. По меньшей мере 17 жителей получили ранения, в том числе и беременные женщины. Всего, как заявляет мэрия, с момента начала блокады города в результате боевых действий погибли уже около 1300 человек. Россия эти цифры отрицает. #Мариуполь #Украина #бомбардировка #больница #обстрелы #нетвойне #роддом #trtнарусском