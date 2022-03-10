ПОЛИТИКА
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Как спасаются жители блокадного Мариуполя?
Жители осажденного армией РФ Мариуполя уже несколько дней не покидают укрытий и бомбоубежищ. Десятки тысяч людей лишены электричества, водоснабжения, связи и тепла. Они вынуждены собирать воду из ручьев и растаявшего снега. Эвакуация мирного населения постоянно срывается. Стороны возлагают ответственность друг на друга. #Мариуполь #Украина #мирныежители #обстрел #нетвойне #война #катастрофа #trtнарусском
Мариуполь / Others
10 марта 2022 г.
Истории
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