Как спасаются жители блокадного Мариуполя?

Жители осажденного армией РФ Мариуполя уже несколько дней не покидают укрытий и бомбоубежищ. Десятки тысяч людей лишены электричества, водоснабжения, связи и тепла. Они вынуждены собирать воду из ручьев и растаявшего снега. Эвакуация мирного населения постоянно срывается. Стороны возлагают ответственность друг на друга. #Мариуполь #Украина #мирныежители #обстрел #нетвойне #война #катастрофа #trtнарусском