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Переговоры в Анталье: до чего договорились стороны?
Разблокировать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и прекратить огонь хотя бы на 24 часа, чтобы решить наиболее критические гуманитарные проблемы. К этому украинская сторона призвала РФ на переговорах в Анталье. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая в общей сложности длилась полтора часа. #Кулеба #Лавров #переговоры #trtнарусском #нетвойне #Турция #Россия #Анталия
ап в / Others
10 марта 2022 г.
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