Переговоры в Анталье: до чего договорились стороны?

Разблокировать гуманитарные коридоры для эвакуации людей из Мариуполя и прекратить огонь хотя бы на 24 часа, чтобы решить наиболее критические гуманитарные проблемы. К этому украинская сторона призвала РФ на переговорах в Анталье. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал об итогах встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, которая в общей сложности длилась полтора часа. #Кулеба #Лавров #переговоры #trtнарусском #нетвойне #Турция #Россия #Анталия